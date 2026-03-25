River reconoció que irá a la carga por un campeón del mundo: "Muy interesante para considerar"

Luego de que la Selección Argentina se consagrara campeona en Qatar, River pateó el tablero al lograr la incorporación de varios futbolistas de ese plantel. Después de las vueltas de Germán Pezzella, y Gonzalo Montiel, más el arribo de Marcos Acuña , el Millonario ahora intentará seducir a otro nombre de mucho peso.

El nombre apuntado por la institución de Núñez es Nicolás Otamendi , confeso hincha del club que ya dejó abierta la puerta para jugar allí. En su arribo al país para sumarse a la Albiceleste, el defensor aseguró: “Obviamente no quiero agregar ninguna palabra extra, al Chacho Coudet lo conocí una vez. Tengo contrato con Benfica y finaliza en junio, veremos si le abro la puerta a River ".

Quién salió a recoger el guante y responder es el vicepresidente del Millonario, Ignacio Villarroel. Sobre lo expresado por Ota, confesó: “ Otamendi es hincha de River , jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar".

Sin embargo, el dirigente le puso paños fríos a los rumores al asegurar que todavía no han dialogado oficialmente. "A ún no hablamos con él . Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos: Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”, lanzó.

La esperanza de River pasa por la presencia en el fútbol local de varios campeones del mundo, que retornaron al país luego de sus exitosos pasos por Europa. "Di Maria, Acuña, Pezzella: han vueltos muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas", contabilizó Villarroel .

Además, otro elemento clave es la cercanía entre ambos protagonistas: "A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Y Nicolás es híper profesional, es ganador, es serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar”.

Finalmente, el directivo le tiró flores al defensor del equipo de Scaloni, dejando en claro que su incoporación sería una gran noticia para River. “Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la Selección Argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos”, cerró.