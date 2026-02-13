La insólita razón por la que los bebés en Islandia puede estar meses sin nombre oficial

El proceso busca garantizar que el nombre sea compatible con la lengua y las tradiciones del país. Las familias pueden tardar hasta seis meses en regístralo.

Un dato sorprendente sobre la elección de nombres en Islandia causó furor en redes sociales luego de que una influencer revelara que su bebé de dos meses aún no tiene nombre oficial.

La mujer explicó que no se trataba de una decisión personal, sino que explicó que en su país el proceso de elección puede prolongarse varias semanas o incluso meses, ya que cualquier nombre nuevo debe ser evaluado por el Comité de Nombres. Mientras tanto, los bebés pueden permanecer “anónimos”. En su caso, contó que por ahora lo llaman “hermano pequeño” (little brother).

Un bebé puede esperar meses antes de ser registrado La joven explicó que en su cultura es bastante común probar distintos nombres hasta encontrar aquel que encaje mejor o esperar hasta que sea formalmente aprobado. “Ellos deciden si el nombre encaja con la lengua y la tradición”, señaló.

En Islandia, el Comité de Nombres analiza que cada propuesta pueda escribirse y declinarse correctamente en islandés. Por eso, el sistema islandés permite a las familias hasta seis meses para registrar el nombre de su hijo, un margen que facilita reflexionar cuidadosamente sobre la elección y, en caso de que la opción sea rechazada, poder tomar una alternativa.

Incluso la influencer comenta que nombres habituales en otras partes del mundo han sido rechazados por no ajustarse a la gramática islandesa. Entre los casos que menciona se encuentran Harriet y Duncan.

La mujer contó que en su caso la elección se volvió más compleja porque su esposo es de Suecia. “Yo soy de Islandia y Leo es de Suecia, las cosas se complican un poco… el nombre tiene que funcionar en ambos idiomas. ¡Y ni me hablen de los apellidos!”, escribió en el posteo. Finalmente, adelantó que ya tienen dos opciones que podrían encajar, aunque prefirió mantener el misterio e invitó a sus seguidores a dejar sugerencias en los comentarios.