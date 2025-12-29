Los nombres de bebés más elegidos en Argentina durante 2025, entre clásicos y modernos

El ranking anual de nombres revela una fuerte combinación entre tradición argentina y nuevas influencias globales, con repeticiones que ya se transformaron en tendencia.

La elección de nombres para bebés en Argentina durante 2025 volvió a mostrar un patrón claro: predominan las opciones cortas, de sonoridad internacional y con raíces clásicas, según datos oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y relevamientos privados.

En el caso de las niñas, el liderazgo volvió a quedar en manos de Olivia, que se mantuvo por segundo año consecutivo como el nombre más inscripto en todo el país. Detrás aparecieron Emilia e Isabella, dos opciones que se sostienen en los primeros puestos gracias a su elegancia y fuerte influencia europea. El listado se completa con Catalina, de marcada tradición, y Emma, una alternativa breve que continúa ganando popularidad.

Entre los varones, el ranking mostró una competencia más pareja, aunque Felipe logró posicionarse como el nombre más elegido del año. Lo siguieron Mateo, que conserva una alta aceptación desde hace varias temporadas, y Bautista, un clásico con fuerte arraigo local. También se destacaron Valentino, de resonancia europea, y Benjamín, una opción tradicional que no pierde vigencia.

Los especialistas señalan que estas tendencias reflejan una preferencia sostenida por nombres fáciles de pronunciar, con proyección internacional y estética atemporal, una elección que se repite tanto en familias jóvenes como en aquellas que buscan continuidad generacional. En particular, los nombres femeninos muestran una estabilidad notable, consolidándose como favoritos año tras año.