Qué es lo bueno y lo malo de los bebés que nacen en marzo, según especialistas

Marzo representa el puente sagrado entre el cierre del ciclo zodiacal y el renacimiento de la chispa vital en el equinoccio.

Estos bebés tienen buenos y malos aspectos por haber nacido en marzo.

Estos bebés tienen buenos y malos aspectos por haber nacido en marzo.

Los bebés nacidos en marzo llegan con una impronta energética sumamente dual y fascinante. Al ser el mes donde conviven la profundidad oceánica de Piscis y el fuego iniciador de Aries, estos pequeños poseen una sensibilidad que parece de otro mundo. Son niños que, desde la cuna, demuestran una conexión especial con lo intangible.

Los nacidos en este mes, poseen una mirada que parece comprender verdades antiguas y una capacidad innata para percibir las emociones de quienes los rodean antes de que se pronuncien las palabras.

Estos bebés tienen buenos y malos aspectos por haber nacido en marzo.

Estos bebés tienen buenos y malos aspectos por haber nacido en marzo.

En el mapa del cielo, que analiza la astrología, marzo marca el momento en que el Sol transita por el último signo del zodiaco, otorgando a los nacidos en la primera parte del mes una cualidad de "alma vieja", compasiva y mística. Sin embargo, a medida que el mes avanza y el Sol cruza el punto de Aries, la energía se transforma en pura voluntad y liderazgo.

Lo bueno de los bebés nacidos en marzo

Lo más luminoso de estos pequeños es su empatía natural y su inmensa capacidad creativa. Son seres que traen sanación a su entorno, pues su sola presencia suele ser tranquilizadora y llena de ternura. Poseen una imaginación desbordante que los convierte en artistas natos o en visionarios, capaces de ver soluciones donde otros solo ven obstáculos. Su bondad es genuina y suelen ser los primeros en consolar a otros niños, demostrando un corazón expansivo que busca la armonía y la belleza en cada rincón de su vida cotidiana.

Estos bebés tienen buenos y malos aspectos por haber nacido en marzo.

Estos bebés tienen buenos y malos aspectos por haber nacido en marzo.

Lo malo de los bebés nacidos en marzo

En el reverso de su luz, el desafío para estos bebés radica en su vulnerabilidad ante las energías externas. Al ser "esponjas emocionales", pueden abrumarse fácilmente por ambientes ruidosos o conflictivos, lo que se traduce en berrinches difíciles de consolar o periodos de ensimismamiento. Por un lado, los más "piscianos" pueden perderse en sus fantasías y tener dificultades para aceptar la realidad o los límites, mientras que los nacidos bajo la influencia de Aries pueden mostrar una impaciencia explosiva y una terquedad que pone a prueba la estructura familiar.

