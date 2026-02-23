Ilusión óptica: confusión masiva en las redes por una foto que no es lo que parece
La foto circuló en X y generó miles de reacciones por una ilusión óptica que muchos tardan en comprender. El ángulo, el vello del brazo y la ropa crean una escena engañosa que descoloca a primera vista.
Lo que parece un cuello no lo es: la ilusión óptica que arrasa en redes.
Una fotografía que circula con fuerza en redes sociales se convirtió en tendencia por el desconcierto que provoca. A primera vista, la imagen parece no tener sentido, y muchos usuarios la interpretan de manera errónea durante varios segundos —o incluso minutos— hasta que alguien revela qué se está observando en realidad.
El fenómeno comenzó cuando un usuario de X compartió la foto acompañada por una frase que sintetizó la experiencia colectiva: “Lo que tardé en darme cuenta que esto no era un cuello peludo, no tiene sentido”. El comentario desató una ola de reacciones y replicaciones.
En la foto no aparece ningún cuello. Lo que se ve es el antebrazo de una persona apoyado sobre el bolsillo de su pantalón, con una pulsera negra que muchos confunden con un collar. La combinación del vello del brazo, el ángulo de la toma y el escote en V de la remera genera una ilusión óptica que lleva a pensar que se trata de un cuello con abundante pelo.
Una vez que alguien explica la escena, el cerebro logra reorganizar la información visual y la confusión se transforma en sorpresa. Sin embargo, incluso después de conocer la verdad, algunos usuarios aseguran que siguen viendo la interpretación inicial.
El efecto viral de las ilusiones ópticas
Para despejar dudas, varios usuarios editaron la imagen y agregaron rótulos señalando “antebrazo”, “mano”, “remera” y “bolsillo”. Esa versión explicativa ayudó a que más personas comprendieran la composición real de la foto.
Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el posteo acumuló miles de “likes”, republicaciones y comentarios. Muchos confesaron haber atravesado la misma confusión, mientras que otros admitieron que, aun sabiendo la explicación, su percepción tarda en ajustarse.