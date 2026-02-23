Un hombre se salva de atragantarse gracias a la maniobra de Heimlich y deja un gran enseñanza

Un impactante video captó el momento exacto en que un hombre estuvo a punto de morir de atragantamiento, pero logró sobrevivir gracias a sus conocimientos de primeros auxilios. Aunque se suele pensar que estas técnicas son solo para ayudar a terceros, el caso de este médico demuestra la importancia de saber reaccionar situaciones de emergencia.

Ilyas Yildir, técnico médico en un centro de salud de Osmaniye, Turquía, se encontraba almorzando un sándwich en su oficina cuando un trozo se quedó atascado en la garganta. Debido a que se encontraba solo en la habitación, se levantó de su asiento y utilizó el respaldo de una silla para aplicarse a sí mismo la maniobra de Heimlich.

Colocó su abdomen contra la superficie rígida y comenzó a empujar su cuerpo con fuerza para generar la presión necesaria y expulsar el objeto.

El video de las cámaras de seguridad fue viralizado rápidamente y el propio Yildir deja una importante reflexión: "No me asusté, realicé con calma la maniobra de Heimlich en mí mismo con la ayuda de otra persona y me salvé la vida ", aseguró a los medios locales.

Para el médico tener este tipo de conocimientos es fundamental y anima a todo el mundo a aprender: "Salvar una vida no solo consiste en salvar a otra persona. Con estos conocimientos de primeros auxilios, también puedes intervenir en tu propia vida. Si estás solo y no hay ninguna silla en la habitación, puedes utilizar una mesa o cualquier objeto duro. El objeto duro se coloca debajo de las costillas, lo que llamamos diafragma, y se aplica una fuerte presión hacia delante. El objetivo es utilizar el aire de los pulmones para expulsar el objeto de la garganta", explicó el técnico.

Cómo hacer la maniobra de Heimlich

Los atragantamientos con comida son bastante comunes, y aunque en la mayoría de los casos se solucionan, en otras ocasiones pueden llegar a ser letales. Debido a esto, es importante saber realizar la maniobra de Heimlich, una de las técnicas más básicas de los primeros auxilios.

Estos son los cuatro pasos que hay que realizar cuando una persona adulta sufre un atragantamiento:

- La persona que realiza la maniobra debe abrazar por detrás a la persona afectada por un atragantamiento.

- Se deben colocar las manos en el centro del pecho y bajo el esternón.

maniobra

- Poner el puño hacia dentro, tal como se ve en la imagen, para así poder hacer más fuerza y de forma más precisa.

- En esta posición, ya solamente es necesario hacer compresiones secas hacia dentro y hacia arriba.

Es importante destacar que, en el caso de estar solo, como el caso que se observa en el video, apoyarse contra el borde de una silla o mesa es también eficaz.

Hay que destacar que esta maniobra se realiza de una manera diferente en los niños. A este respecto, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas explica cómo debe hacerse:

- Si el niño tose, hay que dejarle toser, animándole a que siga haciéndolo. Probablemente, el niño se encontrará bien tras un ataque de tos.

- Si el niño está consciente y es menor de un año, hay que mirar la boca: si vemos el objeto se puede sacar con mucho cuidado de no empujarlo hacia dentro y si no lo vemos hay que dar la vuelta al niño y colocarlo sobre las piernas con la cabeza algo más baja que el cuerpo. A continuación, se le propinan cinco golpes secos en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. Después se le da la vuelta y se comprueba si respira, y se mira la boca de nuevo. Si aún no se ve nada y el niño no respira, se le comprime el centro del pecho con los dedos de la mano, justo bajo la línea imaginaria que une ambos pezones.

- Si el niño está consciente y es mayor de un año, se le dan cinco golpes en la parte alta de la espalda y se le practican cinco compresiones en la boca del estómago. Después, se realiza la maniobra de Heimlich como a los adultos.