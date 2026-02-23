Le robaron su iPhone en Londres, lo rastreó y destapó una red de tráfico de celulares a China

El robo de un iPhone en Londres terminó por destapar una presunta red internacional dedicada al tráfico de celulares hacia China . La historia fue reconstruida por la BBC , que obtuvo acceso directo a la operación policial y a los detalles de una investigación que culminó con 18 detenidos y más de 2.000 dispositivos recuperados.

Según informó el medio británico, la causa comenzó cuando una víctima logró rastrear el teléfono que le habían robado el año pasado. Ese dato resultó clave para iniciar lo que luego se convirtió en la mayor operación policial en la historia del Reino Unido contra el robo de celulares.

“Durante la Nochebuena una víctima ubicó en un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow (oeste de Londres) un iPhone que le habían robado”, explicó el inspector Mark Gavin . “El equipo de seguridad del lugar estaba dispuesto a ayudar y descubrieron que el teléfono estaba en una caja, junto a otros 894 dispositivos ”.

Los agentes constataron que casi todos los teléfonos del paquete eran robados y que tenían como destino Hong Kong. A partir de la interceptación de otros envíos y de análisis forenses realizados sobre los paquetes, la policía identificó a dos hombres como principales sospechosos.

Las cámaras corporales de los efectivos registraron el momento en que interceptaron un automóvil en plena vía pública. Dentro del vehículo encontraron dispositivos envueltos en papel de aluminio para evitar el rastreo.

Los dos detenidos, de nacionalidad afgana y en sus 30 años, fueron acusados de conspiración para recibir bienes robados y de conspiración para ocultar o sustraer bienes delictivos. En el auto hallaron decenas de teléfonos y en propiedades vinculadas a ellos recuperaron unos 2.000 más. Un tercer hombre, de 29 años y nacionalidad india, enfrenta cargos por los mismos delitos.

El inspector Gavin sostuvo que “encontrar el cargamento original de teléfonos fue el punto de partida de una investigación mediante la cual se desmanteló una banda internacional de contrabandistas, que creemos que podría ser responsable de la exportación de hasta el 40% de todos los teléfonos robados en Londres”.

A raíz de esta situación, se concretaron otras 15 detenciones bajo sospecha de robo, manipulación de bienes robados y conspiración para robar. Todas las personas sospechosas menos una son mujeres, incluida una de nacionalidad búlgara. En redadas realizadas de madrugada se incautaron otros 30 dispositivos.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. El número de teléfonos robados en Londres pasó de 28.609 en 2020 a 80.588 en 2024. Tres cuartas partes de los casos en Reino Unido ocurren en la capital, que recibe más de 20 millones de visitantes al año. Zonas como el West End y Westminster figuran entre los puntos más afectados.

La Oficina Nacional de Estadística informó que “los robos a personas” aumentaron un 15% en Inglaterra y Gales en el año que finalizó en marzo de 2025, el nivel más alto desde 2003. Las autoridades atribuyen parte del incremento a la creciente demanda de teléfonos de segunda mano en el mercado internacional.

“Hemos escuchado que algunos delincuentes están dejando de traficar drogas y se han pasado al negocio del robo de teléfonos porque es más lucrativo”, señaló la ministra para la Policía y el Crimen, Sarah Jones.

“Un teléfono vale cientos de libras y por eso se puede entender por qué los delincuentes, quienes van paso adelante, que quieren explotar nuevos delitos se vuelcan a ese mundo”.

De acuerdo con altos funcionarios policiales, la banda tenía como objetivo principal los iPhones de Apple por su rentabilidad en el exterior. Lo que comenzó con el rastreo de un único dispositivo permitió desarticular una estructura que, según estimaciones oficiales, pudo haber traficado hasta 40.000 celulares robados hacia China.