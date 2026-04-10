Un "Escarabajo" en las alturas: la peligrosa broma de estudiantes en un acantilado en Canadá

Las autoridades de Columbia Británica, en Canadá , han emitido un llamado urgente a la población para mantenerse alejada de una pared rocosa sobre la autopista 99 debido a una broma en las alturas.

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El motivo de la alerta es la aparición de la carrocería roja de un Volkswagen Escarabajo , la cual cuelga del acantilado en lo que se presume es una broma realizada por estudiantes de ingeniería.

El vehículo fue visto la semana pasada en las inmediaciones del municipio de Squamish , con una gran letra "E" pintada en el techo. Este detalle vincula el incidente con una antigua tradición de los futuros ingenieros de la Universidad de Columbia Británica , quienes suelen colocar este tipo de autos en lugares de acceso extremadamente difícil.

Sin embargo, no es la primera vez que estas acciones terminan en problemas legales: en 2009, cinco estudiantes fueron arrestados tras un intento fallido de colgar un Beetle del puente Iron Workers Memorial.

La ubicación elegida para esta última maniobra ha generado un fuerte rechazo social. El alcalde de Squamish, Armand Hurford, recordó que el acantilado Stawamus Chief es un "lugar sagrado" con un profundo significado cultural.

"Este es un espacio que merece respeto y no puede ser tomado a broma", sentenció el regidor, subrayando que la broma ha afectado profundamente a la comunidad y pone en riesgo a los excursionistas y escaladores que frecuentan la zona.

Actualmente, el Departamento de Parques y el Ministerio de Medio Ambiente trabajan en un operativo para retirar el vehículo durante el transcurso de esta semana.

Paralelamente, la Real Policía Montada y los guardabosques han iniciado una investigación oficial para identificar a los responsables de este acto que, lejos de ser visto como una travesura inocente, es considerado una falta de respeto a la herencia cultural de la región.