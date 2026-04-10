Le hizo creer a su novia que se quedó sin trabajo y la reacción de ella fue fulminante

A la hora de comunicar las malas noticias es un factor determinante para ver cómo reaccionaría la otra persona, ya sea por un fallecimiento, temas de salud delicados o pérdida de trabajo.

Polémica por el reto de TikTok que alienta a ingresar a sedes de la Cienciología para "revelar secretos"

Un hombre le arrancó la lengua a mordiscos a su novia y fue condenado a cuatro años de prisión

Este fue el caso del usuario de TikTok @doblefrontera , quien le hizo creer a su novia que se había quedado sin trabajo y recibió una respuesta fulminante por parte de ella.

“Le hice creer a mi novia que me corrieron del trabajo, que no tengo dinero, que estoy en la quiebra. Pensé que me iba a apoyar como pareja y me terminó corriendo de la casa”, comenzó contando en el video.

En ese sentido, el hombre describió que su pareja fue muy cruel a la hora de recibir la noticia. “No quiero saber nada de ti, yo necesito un hombre que resuelva, no un hombre que llore y se queje como tu”, contó que le dijo su pareja.

Embed - Cuando no sumas no vales para nada #doblefrontera

Ante este trato con poco corazón, el usuario confesó que esperaba otra reacción. “Yo pensé que iba a recibir un poco de comprensión de tu parte, pero veo que no”.

Por otro lado, reveló que la vivienda donde ambos conviven fue alquilada por él mismo. “Ese departamento lo renté bajo mi nombre y todo”.

Sobre el final hizo una fuerte confesión respecto a por qué montó toda la discusión y le dijo que se había quedado sin trabajo. “Yo hice esto porque quería ver realmente si ella estaba conmigo por amor. Con esto me dí cuenta que no me quiere”, expresó.

El video recibió más de 260 mil vistas y cientos de comentarios de los usuarios opinando respecto a la separación. “Excelente estrategia financiera para ahorro de gastos , “agradece pues te ahorraste todo, feliz amigo” y “Oh bro, acabas de inventar el filtro definitivo”, fueron algunos de los comentarios más destacados.