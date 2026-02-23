23 de febrero de 2026 - 08:26

Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el día aunque no esté cargando el celular

Dejar el cargador del celular enchufado parece inofensivo, pero puede afectar la seguridad, el consumo de energía y el uso responsable de la tecnología en el hogar.

image
Por Ignacio Alvarado

A simple vista, no ocurre nada. El cargador no se quema ni genera chispas visibles. Sin embargo, sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía, lo que se conoce como “consumo fantasma”.

image

Cuando el cargador permanece enchufado, transforma corriente alterna en continua, aunque no esté cargando el celular. Este proceso genera un gasto mínimo de electricidad, casi imperceptible en una factura individual, pero acumulativo si se replica en múltiples dispositivos del hogar.

En términos de tecnología, los modelos más nuevos están diseñados para reducir ese consumo al mínimo, pero no lo eliminan por completo.

¿Existe riesgo de seguridad?

El principal punto de atención está en la seguridad. Si el cargador es original y está en buen estado, el riesgo es bajo. El problema surge con accesorios genéricos o de mala calidad, que pueden sobrecalentarse con el tiempo.

Un cargador deteriorado, conectado de forma constante, puede aumentar el desgaste interno y, en casos extremos, provocar cortocircuitos. Esto es especialmente importante en viviendas con instalaciones eléctricas antiguas.

image

Además del consumo, dejarlo enchufado todo el día acelera su desgaste. Aunque no esté conectado al celular, los componentes internos siguen sometidos a tensión eléctrica, lo que puede reducir su vida útil.

Un hábito fácil de corregir

Desenchufar el cargador cuando no se usa es una práctica simple que mejora la seguridad y promueve un uso más consciente de la tecnología en el hogar. No se trata de generar alarma, sino de adoptar pequeños cambios que, con el tiempo, marcan la diferencia.

Un gesto mínimo que protege tus dispositivos y también tu tranquilidad.

