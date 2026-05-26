Por qué se calienta el cargador del celular y el error silencioso que puede arruinar la batería

Las fundas de protección, aunque cuidan la estructura de los golpes, retuvieron la temperatura y provocaron daños internos al concentrar el calor en un punto.

Los usuarios de dispositivos móviles enfrentaron problemas de temperatura excesiva en su cargador debido a hábitos de uso incorrectos. Las fuentes indicaron que el calor se consolidó como el principal enemigo de la vida útil de los equipos, afectando directamente el funcionamiento del sistema y la integridad de las celdas de litio.

Uno de los errores más frecuentes ocurrió al conectar el teléfono a la red eléctrica sin retirar el estuche protector de silicona. Si bien estos accesorios evitaron deterioros externos, también impidieron que la temperatura se distribuyera de forma correcta por el dispositivo. El calor se concentró en áreas específicas, provocando que tanto el aparato como el cargador alcanzaran niveles térmicos elevados.

image Estrategias de software y el uso de accesorios certificados Para mitigar este inconveniente, se implementaron herramientas de software como la “protección de batería” o la “carga optimizada”. Estas funciones limitaron la carga al 80% o 85%, evitando que el proceso alcanzara el 100%, lo cual estresaba las celdas de iones de litio. Asimismo, se sugirió mantener el nivel de energía siempre entre el 20% y el 80% para prolongar el uso de los componentes internos.

La seguridad eléctrica dependió del uso de accesorios originales o marcas certificadas que aseguraran voltajes y amperajes estables. Los especialistas advirtieron que los cargadores “sin marca” carecieron de ensayos obligatorios respecto a sobretensión y temperatura. Un cargador diseñado específicamente para el teléfono evitó el calentamiento excesivo al cumplir con las autorizaciones emitidas por los organismos de control.

image El lugar donde cargás tu teléfono es importante El entorno de carga también influyó en la integridad del equipo, ya que la exposición al sol o a superficies calientes aceleró el deterioro. Durante las noches, se prefirió el uso de cargadores más lentos en lugar de la carga rápida constante, la cual no resultó necesaria para periodos largos de conexión. Estas prácticas redujeron el esfuerzo de las funciones del dispositivo y protegieron el cargador de fallas prematuras.