No es ahorro ni comodidad: el riesgo oculto de dejar el cargador enchufado todo el día en casa

La mayoría de nosotros cargamos el celular por la noche y, por comodidad, dejamos el cable en la pared durante todo el día . Sin embargo, este gesto cotidiano esconde consecuencias que van más allá de un pequeño gasto extra que impacta en tu ahorro. La ciencia tiene una advertencia clara sobre lo que sucede en tu casa mientras no mirás.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Es una escena común en cualquier hogar: cargadores de teléfonos, tabletas, auriculares Bluetooth y hasta de bicicletas eléctricas permanecen conectados de forma permanente. Aunque parezca un acto inofensivo, los dispositivos que usamos para recuperar batería no son componentes neutros cuando están en el enchufe.

La realidad es que estos cargadores funcionan como pequeños transformadores que nunca descansan, incluso si no tienen un aparato conectado en el otro extremo. Este hábito, que muchos mantenemos por practicidad, está siendo cuestionado por especialistas en electrónica y seguridad.

El problema técnico reside en que la mayoría de estos cargadores deben convertir la corriente alterna de los enchufes en la corriente continua de bajo voltaje que necesitan las baterías. Para lograrlo, incorporan circuitos de control y gestión que filtran la corriente y manejan las fluctuaciones de voltaje.

Este proceso consume electricidad de manera constante, algo que los expertos denominan "alimentación fantasma" o "alimentación vampiro". Según explica Glen Farivar, profesor de Electrónica , parte de esa energía se usa para operar los circuitos internos de protección, mientras que el resto simplemente se pierde en forma de calor.

La consecuencia es un goteo constante de energía. Un estudio tecnológico realizado en 2024 determinó que un solo cargador sin usar puede llegar a consumir más de 5.200 vatios-hora al año. Si bien el costo monetario individual parece bajo, esta lógica se aplica a todos los electrodomésticos del hogar, sumando un consumo energético oculto que afecta la economía familiar.

image

Riesgos de sobrecalentamiento y seguridad en el hogar

Más allá del impacto en la factura de luz, existe un factor de riesgo físico que no se puede ignorar: la producción de calor. Aunque los cargadores modernos cuentan con mejores medidas de seguridad, el riesgo de incendio permanece latente cuando el dispositivo queda bajo tensión constante.

Este peligro se vuelve crítico en el caso de los cargadores de gama baja o de mala calidad. Al estar enchufados todo el tiempo, estos componentes suelen sobrecalentarse con mayor facilidad. La acumulación de calor en un objeto que no está cumpliendo ninguna función activa es, para los expertos, una situación de riesgo innecesaria.

image

La recomendación práctica es directa y efectiva para el día a día: desenchufar los cargadores entre usos. Este simple cambio de hábito no solo elimina el consumo fantasma de energía, sino que reduce significativamente las probabilidades de un accidente doméstico por falla eléctrica o sobrecalentamiento de los circuitos internos.

Cuidar la vida útil de los dispositivos y la seguridad del entorno hoy depende de este pequeño ajuste en nuestra rutina. Mantener la mesita de noche despejada de cables conectados sin uso es la mejor forma de evitar que la tecnología se convierta en un problema invisible.