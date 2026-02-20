20 de febrero de 2026 - 16:38

Escándalo en Misiones: echaron a la directora de Turismo por burlarse de los pobres desde Cancún

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto que desplaza a Karina Mabel Acosta de su cargo, luego de que se viralizara un video polémico.

El Gobierno de la provincia de Misiones oficializó la desafectación inmediata de Karina Mabel Acosta, quien se desempeñaba como Directora de Turismo Social dentro del Ministerio de Turismo.

La drástica medida fue tomada por el gobernador Hugo Mario Passalacqua tras la difusión masiva de un video que la propia funcionaria publicó en sus redes sociales.

En el material audiovisual, grabado mientras practicaba parapente en las playas de Cancún, México, se escucha a Acosta decir: “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres”, para luego rematar entre risas con la frase “fuera, pobres”.

Embed

El exabrupto generó un fuerte repudio público, lo que aceleró los tiempos administrativos para su desplazamiento. Acosta, conocida en el ámbito digital como “KarinaReina7” en TikTok, también se presentaba en sus perfiles como creadora de contenido y “coaching profesional”.

Paradójicamente, en su cuenta de Facebook figura como presidenta de una asociación denominada “Comunidad Solidaria”.

El documento que formaliza su salida fue refrendado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, y ya ha sido comunicado a la Dirección General de Coordinación del Sector Público y a la Contaduría General para los trámites de liquidación correspondientes.

Hasta principios de febrero, la exdirectora se mostraba activa en eventos oficiales, siendo su última participación registrada el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.

