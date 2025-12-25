Real Madrid y un particular evento de Navidad en el Santiago Bernabéu

El conjunto de España organizó en su campo de juego un verdadero pueblo mágico para celebrar la Navidad, y cerrar el año 2025 con todo.

El Santiago Bernabéu, mítico estadio propiedad del Real Madrid, atraviesa días particulares en relación a su campo de juego. El verde césped le dio paso a una serie de actividades vinculadas a la Navidad y Año Nuevo, y las imágenes se hicieron virales rápidamente.

Se trata de la “Mavidad Bernabéu”, que es descripta oficialmente como una “experiencia navideña única, donde vivir el universo de los MAVIX dentro de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid”, un evento que espera reunir a miles de fanáticos, y transeúntes de dicha ciudad de España.

El evento transformó el campo de juego en un pueblo mágico lleno de luces, con actividades como pistas de hielo, toboganes, talleres y rincones por descubrir. Entre los diferentes espacios temáticos, se encuentra un recorrido en patín, un lago helado, un carrusel de luces, una plaza central y un paseo en formato galería.

Dicho espectáculo se desarrolla desde el 23 de diciembre, y se extenderá hasta el 31 de este mismo mes. Cuenta con las entradas agotadas, y causó furor en las redes sociales por su gran puesta en escena.

Cabe destacar que, durante este período, el Real Madrid no disputará ninguna competencia. Su último partido fue este sábado 20 en su estadio, y terminó en victoria por 2 a 0 ante el Sevilla. Mientras tanto, la actividad oficial volverá el domingo 4 de enero a las 12.15 horas, cuando reciba al Real Betis por la fecha 18 de LaLiga de España.