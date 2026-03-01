José Mourinho se despegó de Prestianni: "Si se prueba que no respetó, su carrera conmigo se acaba"

El DT del Benfica habló sin tapujos del caso del futbolista argentino y Vinicius Jr, y aseguró que no toma partido por ninguna de las dos versiones.

A pesar de que ya transcurrió más de una semana desde el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, las repercusiones todavía se siguen dando. En este caso, el que habló del tema fue el entrenador del Benfica de Portugal, José Mourinho.

"Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera" Prestianni y Vinícius. Mourinho habló nuevamente del tema Prestianni El adiestrador de las Águilas volvió a referirse sobre el escándalo por la presunta agresión racista del futbolista argentino contra su colega de Brasil, y esta vez decidió no tomar postura alguna. “No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica”, advirtió antes de expresarse.

Luego, aseguró que no tendrá miramientos en caso de comprobarse la culpabilidad de Prestianni, a quien dejaría de tener en cuenta inmediatamente. “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, lanzó al respecto.

Sin embargo, Mourinho reiteró que por el momento cree en la inocencia del argentino, basándose en el derecho legal que lo asiste. "No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”, preguntó.

En ese sentido, el exDT del Real Madrid habló de su colega, que en su momento fue uno de sus jugadores en la Casa Blanca. "Yo amo a Álvaro (Arbeloa, DT de Real Madrid) y lo voy a continuar haciendo, pero creo que quien tomó la posición correcta fui yo y no él. Hay que tener una posición equilibrada. Si ser equilibrado es no defender el mío, no ataqué al otro”, se defendió.