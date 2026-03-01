José Mourinho se despegó de Prestianni: "Si se prueba que no respetó, su carrera conmigo se acaba"

A pesar de que ya transcurrió más de una semana desde el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, las repercusiones todavía se siguen dando. En este caso, el que habló del tema fue el entrenador del Benfica de Portugal, José Mourinho.
El DT del Benfica habló sin tapujos del caso del futbolista argentino y Vinicius Jr, y aseguró que no toma partido por ninguna de las dos versiones.
A pesar de que ya transcurrió más de una semana desde el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, las repercusiones todavía se siguen dando. En este caso, el que habló del tema fue el entrenador del Benfica de Portugal, José Mourinho.
El adiestrador de las Águilas volvió a referirse sobre el escándalo por la presunta agresión racista del futbolista argentino contra su colega de Brasil, y esta vez decidió no tomar postura alguna. “No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica”, advirtió antes de expresarse.
Luego, aseguró que no tendrá miramientos en caso de comprobarse la culpabilidad de Prestianni, a quien dejaría de tener en cuenta inmediatamente. “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, lanzó al respecto.
Sin embargo, Mourinho reiteró que por el momento cree en la inocencia del argentino, basándose en el derecho legal que lo asiste. "No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”, preguntó.
En ese sentido, el exDT del Real Madrid habló de su colega, que en su momento fue uno de sus jugadores en la Casa Blanca. "Yo amo a Álvaro (Arbeloa, DT de Real Madrid) y lo voy a continuar haciendo, pero creo que quien tomó la posición correcta fui yo y no él. Hay que tener una posición equilibrada. Si ser equilibrado es no defender el mío, no ataqué al otro”, se defendió.
Además, aprovechó para expresarse con honestidad respecto a los rumores que lo vinculaban con una supuesta vuelta al club donde brilló como entrenador en el pasado. “Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que diría eso si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido?"
Finalmente, reiteró que no se irá de su actual institución ya que tiene un compromiso con ella. "Fui muy objetivo. Dije que no quería ir al Real Madrid y que quería quedarme. Tengo muchos defectos, pero no soy estúpido”, cerró.