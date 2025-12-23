23 de diciembre de 2025 - 16:42

Llegó como una estrella al Real Madrid y saldrá a préstamo para sumar continuidad

El atacante sudamericano estaría cerca de arribar al Lyon de Francia, luego de no contar con la cantidad de minutos que deseaba.

El delantero brasileño de 19 años Endrick, quien apuntaba a ser una de las próximas estrellas en el mundo del fútbol, tiene todo acordado para llegar a préstamo al Lyon de Francia, debido a que está sumando muy poca actividad en el Real Madrid de España.

Real Madrid envió a préstamo al juvenil brasileño:

La noticia sorprendió a propios y extraños, debido a que el atacante es una de las promesas más importantes que tiene el elenco Blanco. “El Olympique Lyon ha acordado un acuerdo de préstamo para fichar a Endrick del Real Madrid”, reveló el periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano, en una publicación que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Además, aclaró que “el préstamo es hasta junio del 2026 y no hay cláusula de opción de compra en el acuerdo, ya que Endrick regresará al Real Madrid en junio”. Por último, señaló que el Lyon “pagará el 50% de su salario y tendrá una cláusula específica para el número de juegos garantizados”.

Endrick, de llegar como una estrella a no sumar minutos:

Endrick fuera de los campos hasta la próxima temporada

Endrick llegó al Real Madrid a mediados del 2024 proveniente del Palmeiras de Brasil, donde había surgido como la gran estrella del futuro en el mundo del fútbol. Sin embargo, desde su arribo al club Merengue estuvo muy lejos de mostrarse a la altura de semejante institución, y fue perdiendo cada vez más terreno.

Durante su primera temporada en el Real Madrid, Endrick disputó 37 partidos, en los que anotó siete goles y entregó cinco asistencias. Sin embargo, en la presente campaña su rendimiento decayó notablemente, perdió lugar en la consideración del cuerpo técnico, y solo jugó tres encuentros (donde no colaboró en ninguna anotación).

Según trascendió, el gran objetivo para Endrick es disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, aunque para poder decir presente con la Selección de Brasil tendrá que levantar mucho su nivel.

