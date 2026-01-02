Fútbol argentino: estos son los 20 jugadores que quedaron libes y navegan sin rumbo en el mercado de pases

Terminó el 2025 y varios jugadores del fútbol argentino concluyeron los respectivos vínculos con sus clubes. En la mayoría de los casos, se sabía que iban a quedar con el pase en su poder, mientras que en otros todavía existe la posibilidad de renovar.
Mientras algunos tienen sondeos desde el medio local y el exterior, otros todavía no definieron su continuidad en 2026. Lo cierto es que hay nombres potables y codiciados por instituciones de que pueden ir a la carga por ellos y algunos quieren quedarse enPrimera División.
Quiénes son puesto por puesto los 20 jugadores del fútbol argentino que están libres
Los arqueros que quedaron libres de sus respectivos clubes, son Gabriel Arias y Sergio "Chiquito" Romero. Arias finalizó su contrato en Racing donde fue referente, capitán y figura. Fue sondeado por Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, pero está en negociaciones con Newell’s. La Lepra lo presentaría la próxima semana.
Chiquito Romero de 38 años, terminó su vínculo con Argentinos Juniors. Había rescindido con Boca y firmado en el Bicho de La Paternal por la lesión del Ruso Rodríguez, pero tuvo una mala actuación en la final de la Copa Argentina y no continuará. El equipo de Nico Diez ficharía al chileno Brayan Cortés.
Respecto a los defensores, la lista se agranda un poco más. Entre ellos se encuentran, Cristián Lema (no juega oficialmente desde octubre de 2024), Víctor Cuesta (terminó su vínculo con Newell’s y tiene chances de volver al fútbol brasileño), Frank Fabra (posiblemente emigre a su país natal, donde tiene sondeos) y Rodrigo Insúa (hasta el momento no se anunció su continuidad en Barracas, pero es una posibilidad).
En el mediocampo la opciones de jugadores que quedaron libres son muchas, entre los más destacados se encuentran: Ignacio Malcorra (38 años), Pol Fernández (34 años), Éver Banega (37 años), Enzo Pérez (39 años), Pity Martínez (32 años), Emiliano Rigoni (32 años), Bautista Merlini (30 años), Iván Tapia (27 años) y Facundo Quignón (32 años).
Por último, el catálogo en la delantero es amplio, los nombres que quedaron libres son, Luciano Vietto (se fue de Racing por diferencias con Costas), Cristian Espinoza (surgido en Huracán, no descarta volver al fútbol argentino), Abiel Osorio (acaba de ser sobreseído de una causa que arrastraba en su paso por Vélez), Darío Benedetto (suena en Defensa y Justicia y equipos del exterior) y Wanchope Ábila (todavía no está claro donde firmará, pero seguirá en el fútbol argentino).