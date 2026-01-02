2 de enero de 2026 - 10:44

Fútbol argentino: estos son los 20 jugadores que quedaron libes y navegan sin rumbo en el mercado de pases

Muchos de estos futbolistas están muy bien cotizados en el fútbol argentino, pero hoy no tienen equipo para continuar su carrera en Primera División.

Muchos futbolistas finalizaron su contrato y ya buscan club.

Muchos futbolistas finalizaron su contrato y ya buscan club.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Terminó el 2025 y varios jugadores del fútbol argentino concluyeron los respectivos vínculos con sus clubes. En la mayoría de los casos, se sabía que iban a quedar con el pase en su poder, mientras que en otros todavía existe la posibilidad de renovar.

Leé además

Valentino Simoni es el actual goleador de la reserva del Xeneize.

Una joven promesa de Boca es el segundo refuerzo de Gimnasia de Mendoza

Por Redacción Deportes
Fútbol argentino en 2026.

Fútbol argentino 2026: 8 títulos en juego, el debut de los equipos mendocinos y un año que no dará respiro

Por Cristian Reta

Mientras algunos tienen sondeos desde el medio local y el exterior, otros todavía no definieron su continuidad en 2026. Lo cierto es que hay nombres potables y codiciados por instituciones de que pueden ir a la carga por ellos y algunos quieren quedarse en Primera División.

image

Quiénes son puesto por puesto los 20 jugadores del fútbol argentino que están libres

Los arqueros que quedaron libres de sus respectivos clubes, son Gabriel Arias y Sergio "Chiquito" Romero. Arias finalizó su contrato en Racing donde fue referente, capitán y figura. Fue sondeado por Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, pero está en negociaciones con Newell’s. La Lepra lo presentaría la próxima semana.

Chiquito Romero de 38 años, terminó su vínculo con Argentinos Juniors. Había rescindido con Boca y firmado en el Bicho de La Paternal por la lesión del Ruso Rodríguez, pero tuvo una mala actuación en la final de la Copa Argentina y no continuará. El equipo de Nico Diez ficharía al chileno Brayan Cortés.

image

Respecto a los defensores, la lista se agranda un poco más. Entre ellos se encuentran, Cristián Lema (no juega oficialmente desde octubre de 2024), Víctor Cuesta (terminó su vínculo con Newell’s y tiene chances de volver al fútbol brasileño), Frank Fabra (posiblemente emigre a su país natal, donde tiene sondeos) y Rodrigo Insúa (hasta el momento no se anunció su continuidad en Barracas, pero es una posibilidad).

En el mediocampo la opciones de jugadores que quedaron libres son muchas, entre los más destacados se encuentran: Ignacio Malcorra (38 años), Pol Fernández (34 años), Éver Banega (37 años), Enzo Pérez (39 años), Pity Martínez (32 años), Emiliano Rigoni (32 años), Bautista Merlini (30 años), Iván Tapia (27 años) y Facundo Quignón (32 años).

image

Por último, el catálogo en la delantero es amplio, los nombres que quedaron libres son, Luciano Vietto (se fue de Racing por diferencias con Costas), Cristian Espinoza (surgido en Huracán, no descarta volver al fútbol argentino), Abiel Osorio (acaba de ser sobreseído de una causa que arrastraba en su paso por Vélez), Darío Benedetto (suena en Defensa y Justicia y equipos del exterior) y Wanchope Ábila (todavía no está claro donde firmará, pero seguirá en el fútbol argentino).

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boselli, el joven defensor uruguayo buscaría tener más rodaje de cara al Mundial 2026.

Un jugador de River podría llegar a San Lorenzo para destrabar el pase de Romaña a Núñez

Por Redacción Deportes
Eduardo Domínguez fue bicampeón del futbol argentino con Estudiantes en 2025.

Estudiantes de La Plata conoce la condiciones para renovar el contrato de Eduardo Dominguez

Por Redacción Deportes
AFA levantó una sanción a un presidente del fútbol argentino

AFA decidió levantarle la sanción a un presidente con el que se peleó

Por Redacción Deportes
Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras esperan por el Federal A

Lo que se sabe y lo que se especula respecto al Torneo Federal A 2026

Por Emanuel Cenci