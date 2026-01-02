Fútbol argentino: estos son los 20 jugadores que quedaron libes y navegan sin rumbo en el mercado de pases

Muchos de estos futbolistas están muy bien cotizados en el fútbol argentino, pero hoy no tienen equipo para continuar su carrera en Primera División.

Terminó el 2025 y varios jugadores del fútbol argentino concluyeron los respectivos vínculos con sus clubes. En la mayoría de los casos, se sabía que iban a quedar con el pase en su poder, mientras que en otros todavía existe la posibilidad de renovar.

Mientras algunos tienen sondeos desde el medio local y el exterior, otros todavía no definieron su continuidad en 2026. Lo cierto es que hay nombres potables y codiciados por instituciones de que pueden ir a la carga por ellos y algunos quieren quedarse en Primera División.

image Quiénes son puesto por puesto los 20 jugadores del fútbol argentino que están libres Los arqueros que quedaron libres de sus respectivos clubes, son Gabriel Arias y Sergio "Chiquito" Romero. Arias finalizó su contrato en Racing donde fue referente, capitán y figura. Fue sondeado por Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, pero está en negociaciones con Newell’s. La Lepra lo presentaría la próxima semana.

Chiquito Romero de 38 años, terminó su vínculo con Argentinos Juniors. Había rescindido con Boca y firmado en el Bicho de La Paternal por la lesión del Ruso Rodríguez, pero tuvo una mala actuación en la final de la Copa Argentina y no continuará. El equipo de Nico Diez ficharía al chileno Brayan Cortés.

image Respecto a los defensores, la lista se agranda un poco más. Entre ellos se encuentran, Cristián Lema (no juega oficialmente desde octubre de 2024), Víctor Cuesta (terminó su vínculo con Newell’s y tiene chances de volver al fútbol brasileño), Frank Fabra (posiblemente emigre a su país natal, donde tiene sondeos) y Rodrigo Insúa (hasta el momento no se anunció su continuidad en Barracas, pero es una posibilidad).