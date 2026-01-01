1 de enero de 2026 - 15:48

Una joven promesa de Boca es el segundo refuerzo de Gimnasia de Mendoza

El talentoso delantero que fue figura en el último torneo de reserva con Boca viene a hacer su debut como profesional al lobo mendocino.

Valentino Simoni es el actual goleador de la reserva del Xeneize.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El jugador que llega a Gimnasia de Mendoza es Valentino Simoni, quien fue figura en el último torneo con Boca, donde fue el goleador de los dirigidos por Mariano Herrón. El juvenil buscará tener rodaje en Primera División, algo que aún no se le presentó con la mayor del equipo de la Ribera.

Ser el goleador de la Reserva de Boca es un cartel que pocos poseen y Valentino Simoni lo porta actualmente. Por ello, Banfield, Chacarita y Gimnasia de Mendoza buscaron hacerse con los servicios de la joven promesa, que se inclinó finalmente por el equipo del Parque. Llega a préstamo y con opción de compra.

image
El jugador salió campeón con Boca en este 2025.

Valentino Simoni, el nuevo jugador de Gimnasia de Mendoza

El joven delantero tiene solo 21 años y desde hace tiempo pide pista en Boca para subir a la Primera. Ante las nulas posibilidades, el juvenil llegó al Lobo, que es un equipo que le sirve tanto al jugador como a la institución debido al reciente ascenso de Gimnasia. Sin embargo, los números del atacante esta temporada han despertado el interés de otros clubes.

En 2022 el delantero sufrió una rotura de ligamentos cruzados anteriores que lo marginó de las canchas hasta 2023. Actualmente, el futbolista tiene contrato con el equipo xeneize hasta diciembre de 2028, durante la temporada que hace poco tiempo terminó, disputó 36 partidos convirtiendo 13 goles y realizando una asistencias, en las dos copas que Boca ganó en inferiores en este año, el jugador marcó en ambas finales.

image
Simoni llega a Mendoza en busca de rodaje en primera división.

El juvenil vuelve a la bombonera, para enfrentar a Boca

Si bien es sabido que el futbolista debe volver a Boca al finalizar su vínculo a préstamo con el conjunto mendocino, siempre y cuando el Lobo no ejecute su opción de compra, el delantero de 21 años enfrentará a los dirigidos por Claudio Úbeda por la fecha 8 del próximo torneo Apertura 2026, en la casa del Xeneize.

El juvenil no tuvo oportunidad de debutar en la máxima del equipo azul y oro en La Bombonera, pero todo parece indicar que así lo hará con la camiseta de Gimnasia de Mendoza, que buscará repetir una vieja hazaña. Simoni cumplió con su ciclo formativo en el equipo de la Ribera y este préstamo le será útil para demostrar su capacidad goleadora.

image
El delantero enfrentará al Xeneize en el próximo torneo, con la camiseta de Gimnasia de Mendoza.

