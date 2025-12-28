28 de diciembre de 2025 - 17:35

Fuerte cambio de Marcelo Gallardo para la pretemporada de River Plate

El elenco Millonario diagramó una serie de encuentros para enero que servirán para aceitar la idea del entrenador Marcelo Gallardo.

River Plate tendrá modificaciones en su pretemporada

CARP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate intenta dejar atrás la magra cosecha de 2025, por lo que cambiará su estrategia respecto a los detalles de la pretemporada. En ese sentido, el Millonario afrontará dos amistosos fuertes para empezar el año con fuerte exigencia para los jugadores.

Se trata de una decisión que se apoya en la necesidad que tiene el entrenador de probar a los nuevos futbolistas con los que contará, y para intentar llegar afilado al debut oficial en la Liga Profesional ante Barracas Central, el 25 de enero.

River Plate tendrá dos amistosos fuertes para su pretemporada:

Marcelo Gallardo
El entrenador y la dirigencia Millonaria buscan cerrar algunos refuerzos antes del 20 de este mes.

El calendario de actividades de los dirigidos por Marcelo Gallardo incluirá una visita a Uruguay, más precisamente a Maldonado, donde se jugarán dos amistosos con equipos fuertes del vecino país: Nacional y Peñarol.

De esta forma, River cambiará la planificación de su pretemporada, permaneciendo en San Martín de Los Andes solamente durante una semana, desde el sábado 3 hasta el 11 de ese mes, para luego trasladarse a Uruguay y disputar los mencionados encuentros preparativos. Según trascendió, el primer duelo sería entre el lunes 12 y el miércoles 14, y el segundo el sábado 17.

Cabe destacar que la agenda del mes de enero continuará con el debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, que será ante Barracas Central durante el fin de semana del 25.

Respecto a los entrenamientos, los mismos arrancaron hace menos de 10 días en las instalaciones del club, con un mix entre jugadores que viajarán a Neuquén, juveniles con proyección, y otros que tienen las horas contadas. Las únicas jornadas libres para el plantel fueron para festejas las fiestas con sus respectivas familias.

El calendario de River Plate en enero:

  • Del 3 al 11 de enero: pretemporada en San Martín de Los Andes
  • Del 11 al 18 de enero: amistosos en Maldonado, Uruguay
  • Fin de semana del 25 de enero: debut contra Barracas Central
