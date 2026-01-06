Messi a corazón abierto: del reto de Antonela Roccuzzo al famoso que lo "encandiló" con su presencia

Lionel Messi habló como pocas veces de su vida privada en una entrevista con Nico Occhiato y Diego Leuco en Miami para LuzuTV, se emitió este martes y fue vista en vivo por más de 250 mil usuarios. Desde el inicio, los conductores aclararon que no se trataba de una charla futbolera y el jugador mostró otra faceta.

El campeón del mundo dejó frases que sorprendieron incluso a quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Es que el objetivo fue otro, correr al campeón del mundo del centro de la escena deportiva y llevarlo a un terreno más íntimo, personal y cotidiano.

Y, si bien Messi aceptó el desafío, fiel a su estilo, respondió de forma escueta algunas de las preguntas, pero con una honestidad poco habitual. A lo largo de la nota, el rosarino mantuvo el hermetismo que lo caracteriza cuando se trata de su intimidad, aunque dejó ver aspectos de su personalidad y de su vida familiar.

Habló de su relación con Antonela Roccuzzo , de la convivencia con sus hijos y de ciertas manías que reconoce sin vueltas. “ Siempre fui obsesionado del orden. La cambié yo a ella . Al principio ella era un desastre”, contó, con naturalidad. Detalló que ordena su ropa por color y que no le gusta que toquen sus cosas. En ese punto, marcó una similitud con su hijo mayor: “ Thiago es igual a mí” .

En la charla también apareció una escena doméstica que se repite en su casa y que suele generar el reto de Antonela , tanto para él como para los chicos. El motivo es la pelota, siempre presente en la rutina familiar .

Según explicó, juegan todo el día y muchas veces lo hacen dentro de la casa. “Vivimos con la pelota todo el día”, dijo, antes de sumar, entre risas: “Mucho quilombo no podemos hacer”. El comentario expuso una dinámica familiar atravesada por el fútbol, incluso en los momentos más cotidianos.

Messi se definió como poco romántico, aunque aclaró que le gusta tener gestos con su esposa cuando sabe que van a pasar muchas horas sin verse por la rutina de ambos. Reconoció que Antonela suele dejarle lista la ropa para ir a entrenar y admitió que, si bien él también le hace regalos de manera casual, es más frío a la hora de expresar lo que siente.

“Me cuesta demostrarlo, y expresarlo, pero la verdad es que la persona que quiero de verdad, me gusta que este siempre bien”, aseguró. Incluso reveló que ella, mucho más demostrativa, llegó a reclamarle por esa dificultad.

Cuando le preguntaron en qué cree que es raro, no dudó en la respuesta y se mostró sin filtros. “Soy más raro que la mierda. Me gusta estar solo, disfruto estar solo”. También explicó que no le gusta que le cambien las estructuras ni la rutina, una necesidad de control que lo acompaña desde siempre y que atraviesa tanto su vida profesional como personal.

En ese mismo registro introspectivo, recordó su paso por la terapia. “Hice terapia en Barcelona. Soy de comerme las cosas, de guardarme para dentro. Cambié mucho, pero la esencia está”, resumió. La frase condensó una mirada sobre su propio proceso personal y dejó entrever que, detrás del ícono global, hay alguien que aprendió a trabajar sus emociones sin perder aquello que lo define.

Messi reveló la emoción que sintió al conocer a Charly García

En un momento de la nota, Nico Occhiato le preguntó cuál era el contacto más famoso que tenía en agendado en su teléfono. El jugador se negó a responder esa pregunta, pero sí contó que un encuentro que lo emocionó fue con Charly García.

"Con Charly me pasó algo. No lo conocía y me dijeron que estaba, si podía bajar y 'como no voy a poder bajar'. Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento al verlo, tiene una energía especial, una magia. Me encandiló su presencia ahí, fue algo muy loco", sobre el encuentro con el músico en el último partido de Messi en el Monumental.