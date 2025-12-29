29 de diciembre de 2025 - 08:38

Una estrella de la Selección argentina jugaría con Lionel Messi en Inter Miami

Una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni llegaría a la MLS para tener más rodaje para el mundial 2026 y lo haría en el equipo de Messi.

Los campeones de América, Lo Celso, entre ellos.



El 2025 no fue el año esperado para el mediocampista de la Selección argentina, Giovani Lo Celso, quien dejaría el Betis de España tras un año irregular, en el que alternó suplencias y titularidades. Por ello, el Inter Miami de Lionel Messi lo busca para comenzar el 2026 con un refuerzo estelar.

Además, la salida de Sergio Busquets debido a su retiro obliga a Las Garzas a buscar un mediocampista de jerarquía, y Giovani Lo Celso cuenta con la experiencia necesaria para el puesto. Por lo visto, las negociaciones entre los clubes y el representante del jugador estarían avanzadas, y el principio de acuerdo marcaría que el volante de la nacional firmaría un contrato por dos años, con opción a uno más.

Giovani Lo Celso es capitán en Betis.

El gran objetivo de Giovani Lo Celso: el Mundial 2026

Sin duda, una de las grandes ausencias en el Mundial 2022 que coronó a la Selección argentina como campeona del mundo fue la baja de Giovani Lo Celso por lesión, quien hasta ese entonces era titular en la Albiceleste y, además, figura en el Villarreal. El santafesino busca tener rodaje para cumplir con lo que pide Scaloni y ser citado a la máxima cita mundialista.

Con el combinado nacional, Giovani Lo Celso disputó los últimos encuentros entre las clasificatorias a la Copa del Mundo y los amistosos. Se rumorea que el primer contacto entre el jugador y el equipo estadounidense se formó en estos encuentros disputados en Florida, después de que el Betis necesitara desprenderse de varios jugadores debido a sus elevados salarios.

Al momento de su lesión, el futbolista era la figura del submarino amarillo.

La infravalorada carrera del mediocampista en Europa

Al no ser actualmente titular en la selección argentina, no se tiene en cuenta que Giovani Lo Celso posee una extensa carrera en el Viejo Continente, ya que cuenta con más de 310 partidos, con 46 goles y 32 asistencias, habiendo pasado por equipos como el Tottenham, Paris Saint-Germain, Betis donde también es capitán y por último, el Villarreal.

En primer lugar, y por el momento, la opción de volver a Rosario Central y formar dupla con Di María quedó desestimada, ya que al jugador le ofrecieron regresar y no optó por volver a la Argentina a sus 29 años. El futbolista se sumaría a la temporada del equipo de Messi durante la pretemporada que realizarán por Perú, Colombia y Ecuador.

Lionel Messi habría sido el factor por el que el volante central optó por Inter Miami.

