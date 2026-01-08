Estos son los protagonistas del live action de "Enredados": ¡son iguales!

Disney reveló los nombres de los actores que harán de Rapunzel y de su interés amoroso y compañero de aventuras Flynn Rider. Las redes explotaron por el parecido con los personajes.

Disney insiste con las adaptaciones de películas animadas a live action y ahora anunció quiénes encabezarán la nueva versión de “Enredados”. En cuanto hicieron oficial el cast en redes sociales, los usuarios remarcaron una sola cosa: la similitud física de los actores con los personajes del filme animado de 2010.

La compañía del ratón confirmó que Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim se pondrá en la piel de Flynn Rider, el carismático ladrón que acompaña a la joven de cabello mágico en su aventura fuera de la torre.

Ambos fueron seleccionados tras un casting internacional que incluyó pruebas de cámara en Londres y un proceso poco convencional que llamó la atención incluso antes del anuncio oficial.

Disney adelantó que esta versión en acción real mantendrá los números musicales que definieron a la película animada estrenada en 2010. Por el momento, no anunciaron fecha de estreno ni inicio de rodaje, aunque sí quedó en claro que la adaptación buscará respetar la esencia del cuento original, algo que les valió varias críticas con las caóticas "Mulán" y "El rey león", entre otras.

“El mejor día de mi vida”, “Excelentes elecciones” y “No puedo esperar a ver al resto del elenco”, fueron algunos de los comentarios en el posteo oficial en Instagram de Disney que ya superó los 800 mil Me Gusta y los 11 mil comentarios.