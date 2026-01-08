Estos son los protagonistas del live action de "Enredados": ¡son iguales!

La compañía del ratón confirmó que Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim se pondrá en la piel de Flynn Rider, el carismático ladrón que acompaña a la joven de cabello mágico en su aventura fuera de la torre.
Ambos fueron seleccionados tras un casting internacional que incluyó pruebas de cámara en Londres y un proceso poco convencional que llamó la atención incluso antes del anuncio oficial.
Disney adelantó que esta versión en acción real mantendrá los números musicales que definieron a la película animada estrenada en 2010. Por el momento, no anunciaron fecha de estreno ni inicio de rodaje, aunque sí quedó en claro que la adaptación buscará respetar la esencia del cuento original, algo que les valió varias críticas con las caóticas “Mulán” y “El rey león”, entre otras.
“El mejor día de mi vida”, “Excelentes elecciones” y “No puedo esperar a ver al resto del elenco”, fueron algunos de los comentarios en el posteo oficial en Instagram de Disney que ya superó los 800 mil Me Gusta y los 11 mil comentarios.
Quiénes son Teagan Croft y Milo Manheim, los protagonistas del live action de "Enredados"
Teagan Croft llega al universo Disney tras consolidarse con su papel de Raven en "Titans" y protagonizar "True Spirit", una producción de Netflix. Mientras que Milo Manheim es un rostro conocido para el público joven gracias a la franquicia "Zombies" de Disney Channel.
La dirección del film estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en producciones musicales, mientras que el guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson. La producción corre por cuenta de Kristin Burr, con Lucy Kitada como productora ejecutiva.