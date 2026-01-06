¿Vuelve Hannah Montana?: La frase de Miley Cyrus que encendió la expectativa

La cantante adelantó detalles de la celebración que prepara Disney para conmemorar dos décadas de una serie que marcó a toda una generación.

Hannah Montana no fue solo una ficción juvenil. Se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. Con canciones que sonaron en todo el mundo y una historia que acompañó el crecimiento de millones de adolescentes, la serie de Disney definió una época.

En marzo de este año se cumplirán 20 años desde el estreno de la aclamada serie adolescente, y la expectativa no deja de crecer. Desde hace varios meses, Miley Cyrus viene dejando pistas sobre el proyecto que se llevará adelante para celebrar este aniversario, que hoy tiene un fuerte valor simbólico para la generación millennial.

Hannah Montana Hannah Montana cumple 20 años y Disney está preparando un gran evento. web Desde Disney ya adelantaron que, efectivamente, algo va a suceder para conmemorar el aniversario. Aunque los detalles se mantienen bajo estricta reserva, la propia Miley Cyrus se pronuncia cada vez que tiene oportunidad, alimentando el misterio y la ilusión alrededor del regreso del universo Hannah Montana.

Si bien en un primer momento la artista estadounidense de 33 años parecía descartar una gira de conciertos con las canciones de la serie, con el paso del tiempo esa posibilidad volvió a instalarse. La idea sigue latente y genera debate entre los fans, que sueñan con volver a escuchar esos temas en vivo.

Embed - Hannah Montana | The Climb - Music Video - Disney Channel Italia La frase de Miley Cyrus que sorprendió a todos Durante su paso por los Palm Springs International Film Awards, donde fue reconocida con un premio por su canción Dream As One de Avatar: Fuego y cenizas, Miley Cyrus volvió a referirse al aniversario. Allí dejó una definición que encendió las expectativas: "Estoy imaginando una gran fiesta de cumpleaños", pensada como un regalo directo para los seguidores de la ficción.