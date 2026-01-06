6 de enero de 2026 - 09:51

Quién es Michelo, el argentino que empezó como influencer y terminó de agente oculto de Maduro

Su nombre volvió a tomar notoriedad tras la captura de Nicolás Maduro. El argentino instalado en Venezuela utiliza sus redes sociales para defender al régimen.

Por Redacción Mundo

En el último tiempo, Diego Omar Suárez, más conocido como "Michelo", se convirtió en una polémica figura dentro del activismo político argentino. Oriundo de Aguaray, Salta, Michelo utiliza sus redes sociales para expresarse en contra de Estados Unidos y a favor del Gobierno de Nicolás Maduro.

La carrera de "Michelo" en las redes sociales

El chavista que supo tener más de 23 millones de seguidores en TikTok, sufrió un duro golpe a su carrera en febrero de 2024, cuando su cuenta fue suspendida. Según sus propias palabras, quisieron "censurarlo". El influencer calificó la suspensión como un "ataque sin precedentes" y rápidamente se reinventó bajo el nombre de "Michelo2.0", logrando recuperar una parte importante de su audiencia.

En su carrera como influencer su contenido fue muntando. Comenzó con videos hipnotizantes sobre él como artista callejero, con su traje robótico luminoso en las calles de Salta y de a poco se fue politizando, pasando de ser libertario a peronista e incluso calificando a Maduro de dictador.

Sin embargo, en los últimos años tomó más notoriedad cuando comenzó a publicar videos en defensa del régimen de Nicolás Maduro que lo llevó a ser una especie de vocero oficial en redes sociales e incluso se instaló a vivir en Venezuela. También se lo ha visto en actos oficiales de Nicolás Maduro bailando y a los abrazos. En redes lo acusan de vivir del chavismo.

Es más, cuando al influencer salteño le suspendieron la cuenta, el propio Maduro se refirió al tema: "Lo importante es lo que tienes en tu corazón, la pureza de tu alma", dijo y destacó el "humanismo" de Michelo.

Ahora el influencer sube videos desde Venezuela a su cuenta de TikTok llamada "Ciberesistencia" donde publica contenidos en defensa del gobierno de Nicolás Maduro: "Mientras ellos bloquean ideas, nosotros despertamos conciencias", dice en su biografía.

@ciberesistencia

Yo mismo, vi como explotaba Caracas, en diferentes puntos, pueden ver que se fue la mitad de la luz

sonido original - resistenciaDigital

