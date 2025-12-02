Vuelve Hannah Montana: Miley Cyrus confirmó la noticia más ansiada sobre el 20° aniversario

La cantante contó en qué trabaja junto a Disney para celebrar en 2026 la serie que la hizo conocida.

“Definitivamente estoy en eso. Gran parte de mi tiempo en este momento está dedicado a pensar cómo puedo homenajear a Hannah. Es una celebración muy especial para todos nosotros”, reveló Miley a la entrevistadora y emocionó a todos los usuarios en redes sociales.

"Hannah Montana – 20th Anniversary Announcement".

Al poco tiempo del video, en agosto, Miley habló en una entrevista con TikTok Radio de SiriusXM. La cantante se refirió al aniversario y al legado del programa que la llevó a la fama: "Quiero diseñar algo realmente especial, porque fue el inicio de todo lo que existe hoy. Sin Hannah, definitivamente no existiría esta versión de mí".

Al poco tiempo del video, en agosto, Miley habló en una entrevista con TikTok Radio de SiriusXM. La cantante se refirió al aniversario y al legado del programa que la llevó a la fama: “Quiero diseñar algo realmente especial, porque fue el inicio de todo lo que existe hoy. Sin Hannah, definitivamente no existiría esta versión de mí”.

Para la cantante, volver a Hannah Montana implica resignificar una etapa de su vida que durante años intentó dejar atrás. "Al principio sentía que era un personaje del que nunca iba a poder desprenderme. Hoy es diferente: la gente lo vive como algo nostálgico, una parte de su infancia, y siento que ya me integré a eso de una manera positiva. Poder celebrarlo ahora es muy emocionante", reflexionó.