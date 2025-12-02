2 de diciembre de 2025 - 12:24

Vuelve Hannah Montana: Miley Cyrus confirmó la noticia más ansiada sobre el 20° aniversario

La cantante contó en qué trabaja junto a Disney para celebrar en 2026 la serie que la hizo conocida.

Miley Cyrus habló sobre Hannah Montana y el aniversario del show.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Definitivamente estoy en eso. Gran parte de mi tiempo en este momento está dedicado a pensar cómo puedo homenajear a Hannah. Es una celebración muy especial para todos nosotros”, reveló Miley a la entrevistadora y emocionó a todos los usuarios en redes sociales.

Las señales del regreso de Hannah Montana

En junio, un video comenzó a circular en redes y encendió las expectativas, aunque fue hecho por los fans y no oficial. En las imágenes, se veía una peluca rubia idéntica a la que usaba Hannah, apoyada sobre un tocador iluminado en un camarín. La secuencia cerraba con una pantalla negra y el mensaje: “Hannah Montana – 20th Anniversary Announcement”.

Al poco tiempo del video, en agosto, Miley habló en una entrevista con TikTok Radio de SiriusXM. La cantante se refirió al aniversario y al legado del programa que la llevó a la fama: “Quiero diseñar algo realmente especial, porque fue el inicio de todo lo que existe hoy. Sin Hannah, definitivamente no existiría esta versión de mí”.

Para la cantante, volver a Hannah Montana implica resignificar una etapa de su vida que durante años intentó dejar atrás. “Al principio sentía que era un personaje del que nunca iba a poder desprenderme. Hoy es diferente: la gente lo vive como algo nostálgico, una parte de su infancia, y siento que ya me integré a eso de una manera positiva. Poder celebrarlo ahora es muy emocionante”, reflexionó.

Faltan pocos meses para que se cumplan 20 años del estreno de Hannah Montana, la serie que marcó a toda una generación y lanzó a Miley Cyrus al estrellato mundial. El primer episodio, emitido el 24 de marzo de 2006, presentó a Lilly, la mejor amiga de Miley Stewart, consiguiendo entradas para ver a la mayor estrella pop del momento sin imaginar que esa ídola rubia era, en realidad, su propia compañera de escuela.

