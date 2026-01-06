6 de enero de 2026 - 09:48

La atípica propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán: la reacción de la periodista

La periodista deportiva aceptó la propuesta de casamiento del futbolista de Boca durante un paseo en yate.

Morena Beltrán y Lucas Blondel se casarán.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El momento especial quedó registrado en video y generó al instante las reacciones de figuras del deporte y el periodismo, que se alegraron de que el defensor y la comunicadora den este paso.

La escena fue publicada por la propia Beltrán en sus perfiles, acompañada por una frase que rápidamente se volvió tendencia: “El 2026 empezó así de increíble”. En las imágenes se la ve visiblemente emocionada, primero dudando de lo que estaba pasando y luego abrazando y besando a Blondel tras aceptar la propuesta.

La escena fue publicada por la propia Beltrán en sus perfiles, acompañada por una frase que rápidamente se volvió tendencia: “El 2026 empezó así de increíble”. En las imágenes se la ve visiblemente emocionada, primero dudando de lo que estaba pasando y luego abrazando y besando a Blondel tras aceptar la propuesta. La sorpresa fue total y el festejo se extendió entre los presentes.

El anuncio llegó en un contexto particular para Blondel, que atravesó un semestre complicado en Boca marcado por la falta de continuidad y su salida del radar de la selección de Suiza, incluso con declaraciones públicas de su pareja, quien admitió sentirse afectada por la situación. Sin embargo, lejos de la presión deportiva, ambos eligieron empezar el año con una noticia que los encuentra unidos y proyectando el futuro juntos.

Morena Beltrán
La pareja lleva más de dos años de relación y consolidó un vínculo muy ligado al fútbol y a los medios. El compromiso selló una historia que siempre estuvo bajo la mirada pública, tanto por la carrera del lateral derecho como por la exposición de Morena, una de las periodistas deportivas más reconocidas de la Argentina.

El noviazgo de Lucas Blondel y Morena Beltrán

Morena Beltrán, de 26 años, y Lucas Blondel, de 29, están en pareja desde finales enero de 2024. La relación se hizo pública a fines de ese mes, cuando el defensor confirmó el romance con un posteo en redes sociales dedicado al cumpleaños de la periodista. Dos años después, la historia sumó un nuevo capítulo con el anuncio de su casamiento.

