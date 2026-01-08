Filtraron el chat íntimo por el qué Martín Demichelis se habría peleado con su nueva novia

La supuesta conversación privada comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó un aluvión de especulaciones sobre la vida sentimental del ex entrenador de River Plate.
La filtración del chat fue expuesta por Ángel de Brito, quien compartió en sus historias de Instagram una imagen del teléfono celular de una mujer identificada como Camila Debenedetti. En la captura, que pertenece a la lista de mejores amigos de Instagram de la modelo, se observa un mensaje que habría sido enviado desde la cuenta atribuida al exdefensor de la Selección argentina, lo que encendió aún más la polémica.
Qué dice el mensaje que Martín Demichelis le habría mandado a la modelo
En la imagen difundida se puede leer un mensaje directo y sugestivo que no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral: “Cami, me encantas nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. El textual recorrió redes sociales en cuestión de minutos y alimentó los rumores sobre posibles nuevos vínculos amorosos del entrenador tras la ruptura.
Según trascendió, la modelo no habría tenido intención de continuar el intercambio y decidió mostrar la conversación al periodista, quien optó por hacer pública la filtración del chat y exponer el contenido que involucra a Demichelis.
No es la primera vez que pasa
Cabe recordar que no es la primera vez que, tras su separación, el nombre de Martín Demichelis aparece asociado a rumores sentimentales. Tiempo atrás, también fue vinculado con Ailín Rossetti durante una estadía en Mendoza, lo que volvió a despertar comentarios y especulaciones.
A esto se le suma que Demichelis está en una relación, pero que en las últimas horas fue noticia por una fuerte discusión en Punta del Este, destino que eligió para comenzar el año con el ex jugador de fútbol.