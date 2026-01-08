Filtraron el chat íntimo por el qué Martín Demichelis se habría peleado con su nueva novia

Ángel de Brito filtró un presunto chat privado que Martín Demichelis habría mantenido con una joven modelo.

Se filtró un chat entre Martín Demichelis y una modelo, que generó polémicas.

Martín Demichelis volvió a quedar en el centro del escándalo mediático luego de que se filtrara un presunto chat íntimo que lo vincula con una modelo, en medio de su reciente y comentada separación de Evangelina Anderson y posterior nuevo romance con Micaela Benítez.

La supuesta conversación privada comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó un aluvión de especulaciones sobre la vida sentimental del ex entrenador de River Plate.

Martín Demichelis Se filtró un chat entre Martín Demichelis y una modelo, que generó polémicas. web La filtración del chat fue expuesta por Ángel de Brito, quien compartió en sus historias de Instagram una imagen del teléfono celular de una mujer identificada como Camila Debenedetti. En la captura, que pertenece a la lista de mejores amigos de Instagram de la modelo, se observa un mensaje que habría sido enviado desde la cuenta atribuida al exdefensor de la Selección argentina, lo que encendió aún más la polémica.

Qué dice el mensaje que Martín Demichelis le habría mandado a la modelo En la imagen difundida se puede leer un mensaje directo y sugestivo que no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral: “Cami, me encantas nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. El textual recorrió redes sociales en cuestión de minutos y alimentó los rumores sobre posibles nuevos vínculos amorosos del entrenador tras la ruptura.

Martín Demichelis Se filtró un chat entre Martín Demichelis y una modelo, que generó polémicas. web Según trascendió, la modelo no habría tenido intención de continuar el intercambio y decidió mostrar la conversación al periodista, quien optó por hacer pública la filtración del chat y exponer el contenido que involucra a Demichelis.