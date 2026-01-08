8 de enero de 2026 - 11:59

Salió a la luz un enfrentamiento entre Pampita y el Kun Agüero en Punta del Este

La modelo y el exjugador de fútbol se enfrentaron en plenas vacaciones en José Ignacio y en LAM se conocieron los detalles de la polémica.

Pampita y Kun Agüero
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Punta del Este es un destino que Pampita suele elegir por la tranquilidad que le ofrece para compartir tiempo con sus hijos y con su pareja, Martín Pepa, sin dejar de lado compromisos laborales.

Pampita y el Kun Agüero enfrentados por el uso de pirotecnia

La información se conoció a través de LAM, donde Pepe Ochoa contó que la modelo habría tenido un fuerte intercambio con uno de sus vecinos más conocidos. Según el panelista, el conflicto se originó a raíz del uso de pirotecnia durante una celebración en la casa donde se alojaba Pampita.

El detalle no es menor: en Uruguay rige la Ley 20.246, que prohíbe la pirotecnia sonora que supere los 110 decibeles. “Ella estaba con los petardos que no paraban, técnicamente no se podía”, afirmó Ochoa al aire.

La incomodidad habría ido en aumento, sobre todo por el impacto que este tipo de estruendos puede provocar tanto en animales como en personas sensibles al ruido. “La novia del Kun y una amiga le empezaron a quemar el bocho para que le diga algo a Pampita”, agregó el panelista.

Finalmente, el ex futbolista se habría acercado en persona para pedir que cesara el uso de petardos. Sin embargo, según la versión que se expuso en el programa, el pedido no tuvo el resultado esperado y la celebración continuó. La situación dejó expuesta una tensión inesperada entre vecinos de una de las zonas más exclusivas del balneario.

Con el correr de las horas, el episodio habría tenido un intento de cierre cordial. Martín Pepa, pareja de Pampita, se presentó en la casa del Kun con un pan dulce y una botella de champagne como gesto de disculpas, en un intento por limar asperezas y bajar el tono del conflicto.

Aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente del tema, el episodio volvió a ubicar a Pampita en el foco mediático, esta vez por una polémica que cruzó descanso y normas de convivencia en pleno verano esteño.

