Filtraron su identidad: quién sería la tercera en discordia entre el Kun Aguero y Sofía Calzetti

Varios periodistas vinculan al ex futbolista de la Selección Argentina con una influencer durante su estadía reciente en Miami.

Kun Agüero fue con Sofía Calzetti al evento
Kun Agüero fue con Sofía Calzetti al evento

La información que surgió en torno a la vida privada de Sergio Kun Agüero instaló un clima de tensión dentro de su familia, el cuál creció con velocidad mientras se multiplicaban versiones, desmentidas y nuevos datos. El episodio tomó fuerza cuando aparecieron indicios que vinculan al exfutbolista con una influencer durante un viaje reciente a Miami.

Algunos meses atrás, el Kun Agüero había confirmado su separación con Sofía Calzetti en Twittier, ahora X: “Estoy más solo que nunca”. Gentileza: Exitoina.
Ambos aseguraron que no atraviesan una crisis. La dinámica de declaraciones cruzadas, fuentes cercanas y afirmaciones mediáticas impulsó un escenario donde cada detalle adquiere peso propio y mantiene el interés público en constante movimiento.

La infidelidad del Kun Aguero

Juan Etchegoyen abrió su programa con la información que venía investigando. Expuso que habló tanto con Agüero como con Calzetti y que ambos negaron cualquier situación de ruptura. Señaló que respondieron de manera directa y que valoró esa actitud porque, según él, no era habitual que lo hicieran. Aun así, sostuvo que su información indica que la pareja enfrenta dificultades y que ese dato proviene de alguien muy cercano a ellos. Esa afirmación marcó la continuidad del relato y habilitó la introducción de un elemento más delicado: la posibilidad de un engaño durante un viaje reciente del exjugador a Estados Unidos.

Kun Agüero y Sofía Calzetti
El viaje del Kun Aguero

La parte central de su exposición apareció cuando mencionó que, según lo que le habían contado, Agüero viajó a Miami hace poco tiempo y allí se encontró con una influencer con quien venía intercambiando mensajes a través de redes sociales. Dijo que ese encuentro finalmente ocurrió y que el nombre que recibió es el de Agustina Kogan. Agregó que incluso tiene identificado a quien habría organizado todo para que el encuentro se concretara y aseguró que, durante esos días, Agüero y la influencer “tuvieron algo”.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti. (Instagram @kunaguero)
Mientras desarrollaba esa versión, Etchegoyen señaló que dispone de más datos y que podría mostrar pruebas en un futuro cercano. Eligió no avanzar con esa evidencia en el momento de su programa, pero remarcó que la información que maneja es firme y que, por ahora, decidió llegar solo hasta el punto que consideró adecuado.

La repercusión se sostiene por la combinación de negaciones y las fuentes que sostienen lo contrario. La situación sigue abierta y su evolución dependerá de lo que pueda confirmarse o descartarse en los próximos días.

