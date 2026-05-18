Ni Messi ni CR7: las 5 figuritas más difíciles de conseguir para llenar el álbum del Mundial 2026

La salida del álbum Panini para el Mundial 2026 desató una búsqueda frenética en Argentina . Con un diseño de 980 figuritas repartidas en 112 páginas, esta edición destaca por su tamaño récord al incluir 48 selecciones. El fenómeno ocurre mientras se confirma que la empresa perderá sus derechos históricos en 2031.

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La fiebre por los coleccionables regresó con un incremento en la dificultad técnica para completar el ejemplar. El paso de 32 a 48 equipos nacionales obligó a Panini a añadir 300 figuritas más que en la edición anterior. En los puntos de venta de Argentina, el precio sugerido por cada sobre de siete unidades oscila actualmente entre los 1.500 y 2.000 pesos.

A pesar de la presencia de íconos globales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y el joven Lamine Yamal , ninguno de ellos ocupa el lugar del cromo más inalcanzable. Esa posición pertenece exclusivamente a la figurita "00" , el primer cromo del álbum, que presenta el logo de Panini sobre un fondo íntegramente brillante. Su distribución limitada por decisión de la firma la convirtió en el objeto más codiciado del año.

Además de los retratos individuales, la complejidad del álbum 2026 se divide en categorías específicas de dificultad:

Los cromos de las formaciones grupales de los 48 equipos.

Los escudos brillantes de cada federación nacional.

Las figuritas holográficas de las principales estrellas globales.

Los 18 retratos de futbolistas por selección que componen el grueso del álbum.

Esta edición representa un punto de quiebre en la industria de los coleccionables deportivos. La FIFA anunció un nuevo acuerdo con Fanatics y Topps, quienes producirán de forma exclusiva las cartas y figuritas de la Copa del Mundo a partir de 2031. El Mundial de 2034 en Arabia Saudita ya no contará con el sello de Panini, cerrando un ciclo de seis décadas de tradición.

Topps proyecta llevar la experiencia a un nivel distinto mediante la inclusión de cartas de edición limitada que contendrán parches reales de las camisetas del Mundial. Mientras tanto, el mercado actual sigue movilizado por el intercambio físico y digital, donde incluso jugadores como Nicolás Tagliafico protagonizaron videos virales al encontrar su propia figurita. La colección de 2026 se perfila como el cierre masivo de una etapa para los coleccionistas tradicionales.