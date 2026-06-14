La Mona llevó el cuarteto a la concentración argentina: el regalo de Julián y el clásico que cantó Lio

La concentración de la Selección Argentina en Kansas City vivió una jornada especial con la presencia de Carlos “La Mona” Jiménez . El artista compartió un encuentro con jugadores, dirigentes y miembros del cuerpo técnico en la previa del debut mundialista.

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El histórico referente del cuarteto fue invitado a participar de una transmisión de AFA Estudio , el espacio de streaming instalado en el hotel donde se hospeda la delegación argentina. Allí coincidió con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), integrantes del programa Un Poco de Ruido y varios futbolistas del plantel.

La visita le permitió concretar uno de sus deseos más comentados en los últimos días: conocer personalmente a Lionel Messi , con quien compartió un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante su paso por la concentración, La Mona interpretó varios de sus temas y participó de distintas actividades junto a los invitados del programa. La presencia del cantante generó una inmediata reacción entre los jugadores, especialmente entre los futbolistas cordobeses del plantel.

La Mona Jiménez estaba en AFA Estudio y de la nada cayeron Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Molina. Julián le regaló su camiseta y se la firmó y la Mona no paraba de repetir lo feliz que estaba, como amo a mis campeones del mundo pic.twitter.com/PHPwwQFFbQ

Julián Álvarez y Nahuel Molina se acercaron para saludar al artista, compartir fotografías y conversar durante la emisión. Más tarde también se sumó Lisandro Martínez, mientras otros integrantes de la delegación siguieron el encuentro desde distintos sectores del hotel.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando Julián Álvarez le entregó una camiseta oficial de la Selección con una dedicatoria especial firmada por él mismo, un gesto que emocionó al cantante.

El video de Messi que se volvió viral

La repercusión de la visita creció aún más cuando comenzaron a circular imágenes de Lionel Messi cantando fragmentos de “¿Quién se tomó todo el vino?”, uno de los clásicos más populares del repertorio de La Mona.

Embed ¿QUIEEEEEN SE HA TOMADO TODO EL VINO?



La Mona Jiménez x la Selección Argentina en Kansas. pic.twitter.com/rCeCm4JV3Z — dataref (@dataref_ar) June 14, 2026

En el video, el capitán argentino aparece siguiendo la canción mientras sostiene y agita una camiseta de la Selección, una escena que fue ampliamente compartida por los usuarios en distintas plataformas digitales. Las imágenes mostraron un clima distendido dentro de la concentración y reflejaron el entusiasmo del plantel en la antesala de un nuevo compromiso mundialista.

Un mensaje de aliento para el equipo

La jornada concluyó con una versión especial de “Soy un muchacho de barrio”, adaptada para enviar un mensaje de apoyo a los campeones del mundo antes de su estreno en la competencia.

Embed NEW: The legendary Argentine singer, Mona Jiménez, in the national team’s bunker singing with the entire squad…



and look at Messi enjoying every single second like a kid.



Savoring every moment of what is his last World Cup tournament pic.twitter.com/7xrQm36Z3q — Johnny Cortes (@johnnycortes) June 14, 2026

Antes de despedirse, La Mona expresó su confianza en el equipo y dejó una frase de respaldo para el plantel argentino, en una noche que combinó fútbol, música y emociones en pleno Mundial 2026.