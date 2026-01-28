CONMEBOL reconoce contactos con Inter Miami para la Copa Libertadores: "Se está hablando"

La posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores con el Inter Miami volvió a instalarse con fuerza luego de que las partes reconozcan diálogos para hacerlo realidad. Tanto laCONMEBOL como la institución adelantaron que hay chances de que se concrete.
El empresario Jorge Más, propietario del club, reconoció que mantiene conversaciones con Alejandro Domínguez para que los equipos de la MLS y, en general, de la Concacaf vuelvan a participar en la Libertadores y la Copa Sudamericana, y lo definió como “un sueño”.
“Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también”, expresó Pumpido, en diálogo con medios rosarinos, y subrayó que el interés por contar con figuras de talla mundial responde a la relevancia histórica del certamen. “La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo”, agregó, al mencionar casos recientes de estrellas internacionales compitiendo en torneos sudamericanos.
Por ahora, la chance de ver a Messi jugando la Libertadores sigue siendo un deseo latente, aunque el mensaje fue contundente: no es imposibley el debate permanece abierto para que en el futuro cercano pueda concretarse. Ahora la pelota está en las manos de la Concacaf.