CONMEBOL reconoce contactos con Inter Miami para la Copa Libertadores: "Se está hablando"

El director de desarrollo del ente madre del fútbol de Sudamérica, Nery Pumpido, admitió charlas entre las partes.

La posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores con el Inter Miami volvió a instalarse con fuerza luego de que las partes reconozcan diálogos para hacerlo realidad. Tanto la CONMEBOL como la institución adelantaron que hay chances de que se concrete.

El empresario Jorge Más, propietario del club, reconoció que mantiene conversaciones con Alejandro Domínguez para que los equipos de la MLS y, en general, de la Concacaf vuelvan a participar en la Libertadores y la Copa Sudamericana, y lo definió como “un sueño”.

Hace días atrás, el propio Domínguez confirmó que el tema está sobre la mesa, aunque aclaró que la definición no depende exclusivamente de la Conmebol. Según explicó, cualquier avance debe resolverse dentro de la Concacaf, la confederación que agrupa a Estados Unidos, México y Centroamérica, respetando los acuerdos institucionales entre organismos.

Nery Pumpido enciende la ilusión del Inter Miami: "En el fútbol nada es difícil" image En ese contexto, quien también se refirió a la posibilidad fue Nery Pumpido, actual director de desarrollo de la Conmebol: “Se está hablando, pero por ahora no hay nada”, aunque dejó una puerta abierta al remarcar que “en el fútbol nada es difícil”. Además, se mostró entusiasmado con la chance de que Messi pueda disputar el máximo torneo continental sudamericano.

“Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también”, expresó Pumpido, en diálogo con medios rosarinos, y subrayó que el interés por contar con figuras de talla mundial responde a la relevancia histórica del certamen. “La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo”, agregó, al mencionar casos recientes de estrellas internacionales compitiendo en torneos sudamericanos.