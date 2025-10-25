Show de Lionel Messi para el Inter Miami: doblete y clasificación al alcance de la mano

Con una gran actuación de su capitán y emblema Lionel Messi que anotó dos goles, el Inter Miami superó 3-1 al Nashville Soccer Club en el primer partido de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) y sacó una importante ventaja.
El astro argentino aportó dos tantos para la victoria de Inter Miami ante Nashville, por los Playoffs de la MLS.
El equipo local impuso condiciones desde el arranque. Con Lionel Messi y Luis Suárez como principales referencias ofensivas, las Garzas se adueñaron de la pelota y marcaron el ritmo del juego con presión alta y circulación veloz.
El primer golpe llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Suárez, con su habitual visión de juego, filtró un pase preciso dentro del área chica. Messi, bien ubicado y atento a la jugada, conectó de cabeza para vencer al arquero estadounidense Joe Willis. Pese a la buena colocación del guardameta, la potencia y dirección del remate hicieron inútil cualquier intento de desvío. La definición, además de romper el cero, otorgó confianza y tranquilidad al banco local, donde Mascherano celebró con moderación, consciente de que aún quedaba mucho por disputar.
En el complemento, la superioridad del equipo de Florida se profundizó. Apenas iniciado el segundo tiempo, Tadeo Allende amplió la ventaja con un cabezazo que dejó sin reacción a la defensa rival. El exjugador de Godoy Cruz, en su primera temporada en la MLS, definió con categoría para poner el 2-0 parcial.
Minutos más tarde, Messi volvió a aparecer. Esta vez, sólo tuvo que aprovechar un rebote que dejó el arquero en el corazón del área, sacarse de encima a un defensor y empujarla debajo del arco.
Nashville logró descontar sobre el final del encuentro gracias a su figura, Hany Mukhtar, quien aprovechó una desatención defensiva para establecer el 3-1 definitivo. Aun así, el marcador reflejó con claridad la superioridad del conjunto de Mascherano, que supo administrar el resultado sin sobresaltos.
Con esta victoria, Inter Miami quedó bien posicionado para afrontar el duelo de vuelta y buscar la clasificación a la siguiente fase de los Playoffs de la MLS. El rendimiento de Messi volvió a ser determinante, mientras que el aporte de Allende y Suárez consolidó un tridente ofensivo que promete dar pelea hasta el final.