Show de Lionel Messi para el Inter Miami: doblete y clasificación al alcance de la mano

El astro argentino aportó dos tantos para la victoria de Inter Miami ante Nashville, por los Playoffs de la MLS.

Con una gran actuación de su capitán y emblema Lionel Messi que anotó dos goles, el Inter Miami superó 3-1 al Nashville Soccer Club en el primer partido de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) y sacó una importante ventaja.

El equipo local impuso condiciones desde el arranque. Con Lionel Messi y Luis Suárez como principales referencias ofensivas, las Garzas se adueñaron de la pelota y marcaron el ritmo del juego con presión alta y circulación veloz.

Lionel Messi abrió la cuenta de cabeza: Embed Messi with the diving header



(via @MLS)pic.twitter.com/faJ9F1BUuv — B/R Football (@brfootball) October 25, 2025 El primer golpe llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Suárez, con su habitual visión de juego, filtró un pase preciso dentro del área chica. Messi, bien ubicado y atento a la jugada, conectó de cabeza para vencer al arquero estadounidense Joe Willis. Pese a la buena colocación del guardameta, la potencia y dirección del remate hicieron inútil cualquier intento de desvío. La definición, además de romper el cero, otorgó confianza y tranquilidad al banco local, donde Mascherano celebró con moderación, consciente de que aún quedaba mucho por disputar.

En el complemento, la superioridad del equipo de Florida se profundizó. Apenas iniciado el segundo tiempo, Tadeo Allende amplió la ventaja con un cabezazo que dejó sin reacción a la defensa rival. El exjugador de Godoy Cruz, en su primera temporada en la MLS, definió con categoría para poner el 2-0 parcial.

La Pulga anotó el tercero de las Garzas: Embed One of the easiest goals of Messi's career



(via @MLS)pic.twitter.com/rG7NIA8ZLo — B/R Football (@brfootball) October 25, 2025 Minutos más tarde, Messi volvió a aparecer. Esta vez, sólo tuvo que aprovechar un rebote que dejó el arquero en el corazón del área, sacarse de encima a un defensor y empujarla debajo del arco.