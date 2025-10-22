¿Chau Playoffs? Lionel Messi se ausentó en las prácticas del Inter Miami

Mientras el Inter Miami tiene el objetivo puesto en cerrar el año con el título de la MLS en sus vidrieras, su capitán y principal figura, Lionel Messi, se ausentó en el entrenamiento de este martes, donde las Garzas piensan en Nashville, su rival en los playoffs.
Lo cierto es que esta ausencia encendió las alarmas en el equipo rosado, ya que el astro rosarino no se presentó debido a una molestia en la espalda. A pesar de estar en tratamiento, el capitán no tiene fecha de regreso confirmada, aunque se espera que vuelva al terreno de juego en los próximos días.
Lionel Messi, figura del Inter Miami
Recordemos que el campeón del mundo con la Selección Argentina viene de afrontar tres partidos en una semana: Atlanta United (11/10) y Nashville (18/10) con Inter Miami, y en el medio jugó contra Puerto Rico (14/10) con la Albiceleste.
Lionel Messi, Bota de Oro y mejor jugador de octubre de la MLS
Lionel Messi viene de ser elegido mejor jugador del mes de octubre en la MLS tras anotar cinco goles (tres contra Nashville y dos ante Atlanta United) y repartir cinco asistencias en tres partidos durante este mes.
Además, el argentino anotó 29 goles, cuatro más que Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville, lo que lo llevó a ser distinguido con la Bota de Oro de la primera etapa de la MLS. Hay que decir que Messi tuvo un momento destacado al anotar por duplicado en cinco partidos consecutivos, un hito único en la historia del campeonato norteamericano.-
¿Cuándo juega el Inter Miami de Lionel Messi?
- Inter Miami vs. Nashville – Primer partido de la primera ronda: viernes 24 de octubre a las 21
- Nashville SC vs. Inter Miami – Segundo partido de la primera ronda: sábado 1 de noviembre a las 20.30
- Inter Miami vs. Nashville – Tercer partido, en caso de ser necesario: viernes 8 de noviembre (horario a definir)
Los clasificados a los Playoffs de la MLS
Del primero al séptimo de cada conferencia se clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que el octavo y el noveno disputarán un repechaje para acceder a esa instancia.
Conferencia Oeste
- Vancouver Whitecaps vs. Dallas.
- Los Angeles Galaxy vs. Austin.
- Minessota vs. Seattle Sounders.
- San Diego vs. Portland Timbers o Salt Lake.
Conferencia Este
- Cincinnati vs. Columbus Crew.
- Inter Miami vs. Nashville.
- Charlotte vs. New York City.
- Philadelphia Union vs. Chicago Fire u Orlando City.