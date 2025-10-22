¿Chau Playoffs? Lionel Messi se ausentó en las prácticas del Inter Miami

Las Garzas sufrieron la ausencia del capitán argentino en el entrenamiento y es duda para el trascendental duelo frente a Nashville,.

Mientras el Inter Miami tiene el objetivo puesto en cerrar el año con el título de la MLS en sus vidrieras, su capitán y principal figura, Lionel Messi, se ausentó en el entrenamiento de este martes, donde las Garzas piensan en Nashville, su rival en los playoffs.

Lo cierto es que esta ausencia encendió las alarmas en el equipo rosado, ya que el astro rosarino no se presentó debido a una molestia en la espalda. A pesar de estar en tratamiento, el capitán no tiene fecha de regreso confirmada, aunque se espera que vuelva al terreno de juego en los próximos días.

Lionel Messi, figura del Inter Miami Lionel Messi, figura del Inter Miami Recordemos que el campeón del mundo con la Selección Argentina viene de afrontar tres partidos en una semana: Atlanta United (11/10) y Nashville (18/10) con Inter Miami, y en el medio jugó contra Puerto Rico (14/10) con la Albiceleste.

Lionel Messi, Bota de Oro y mejor jugador de octubre de la MLS Lionel Messi viene de ser elegido mejor jugador del mes de octubre en la MLS tras anotar cinco goles (tres contra Nashville y dos ante Atlanta United) y repartir cinco asistencias en tres partidos durante este mes.

Además, el argentino anotó 29 goles, cuatro más que Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville, lo que lo llevó a ser distinguido con la Bota de Oro de la primera etapa de la MLS. Hay que decir que Messi tuvo un momento destacado al anotar por duplicado en cinco partidos consecutivos, un hito único en la historia del campeonato norteamericano.-