¿Un argentino a la F2? El misterioso mensaje de Nico Varrone que ilusiona al automovilismo nacional

El panorama del automovilismo argentino experimentó un cambio significativo con la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 a mediados de 2024. Su debut con Williams, que puso fin a una ausencia de 23 años desde la participación de Gastón Mazzacane (2000-2001) , consolidó su posición como una de las figuras deportivas del país.

En este contexto, la atención se dirige ahora hacia otro piloto argentino que podría sumarse a la élite internacional: Nicolás Varrone . Se trata de un piloto bonaerense de 25 años oriundo de Ingeniero Maschwitz, que ha generado expectativas sobre su posible inserción en la órbita de la F1, particularmente a través de su conexión con el proyecto GM/Cadillac .

La especulación sobre Varrone se remonta a 2024, cuando la confirmación del ingreso del equipo GM/Cadillac a la F1 en 2026 lo llevó a publicar un comentario en X (ex Twitter) que reflejaba su interés: “¿Dios, tú me escuchas?”.

Si bien en meses posteriores se confirmaron nombres como Sergio “Checo” Pérez, Valtteri Bottas y Colton Herta para los asientos principales del equipo estadounidense y para el puesto de reserva, el propio Varrone reavivó los rumores recientemente. En las últimas horas, el piloto publicó un nuevo mensaje en X que citaba su publicación de 2024 y añadía: “Dios no solo escucha, también es argentino”.

Aunque no se han ofrecido detalles oficiales o específicos que confirmen un rol, este mensaje intensificó la hipótesis de que Varrone podría estar negociando una posición dentro del proyecto GM/Cadillac, la cual podría ser como piloto de desarrollo o un asiento confirmado en la Fórmula 2.

Fórmula 2, la antesala a la F1

El acceso a la Fórmula 2 se presenta como el paso más tangible en la carrera de Varrone hacia las categorías superiores. Ya en marzo de este año, el piloto brindó detalles sobre negociaciones avanzadas con equipos de esta división.

Varrone declaró a TN que tres escuderías de la F2 lo habían posicionado entre sus prioridades ante la eventualidad de cubrir una vacante: “Son tres equipos con los que ya está hablado de palabra que, ni bien suceda algo, sea que necesiten un piloto o que se baje alguno a mitad de temporada, como suele pasar en la F2, voy a estar subiendo yo”.

Varrone la rompió en las pruebas de F2 /Foto: Nicolás Varrone

Recordemos que en el final de la temporada 2024, Varrone fue invitado a participar en un entrenamiento oficial de la categoría con el equipo AIX. Además, en mayo de 2025, probó un vehículo del equipo Campos Racing en el circuito MotorLand de Aragón, España. Estos movimientos concretos han fortalecido las especulaciones respecto a su inminente incorporación a la F2, lo que, de concretarse, lo colocaría en un punto estratégico para aspirar a la Fórmula 1 y asegurar la continuidad de la presencia argentina en el automovilismo de élite.