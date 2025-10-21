Le dio like: el inesperado respaldo a Franco Colapinto tras desobedecer a Alpine

Las repercusiones del adelantamiento del argentino a Pierre Gasly aún trae repercusiones y cada vez más personalidades muestran su apoyo al número 43.

Alpine tuvo otra decepcionante carrera en la actual temporada cuando el A525 de Franco Colapinto finalizó 17° y el bólido de Pierre Gasly terminó en el 19° lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. Lo cierto es que el argentino protagonizó uno de los grandes momentos de la carrera al adelantar a su compañero en la vuelta 54.

Esta acción no cayó del todo bien al equipo francés, ya que el pilarense desobedeció las órdenes de equipo al llevar mejor ritmo que su compañero de equipo en el fondo de la parrilla. Sin embargo, y aunque Gabriel Bortoleto lo atacaba, su ingeniero le comunicó la orden de la escudería: “Mantengan posiciones”, lo que el argentino no vio con buenos ojos y tomó lo que para él fue la mejor decisión.

Franco Colapinto superó a Gasly tras desobedecer a su equipo Franco Colapinto superó a Gasly tras desobedecer a su equipo El inesperado y contundente apoyo a Franco Colapinto Mientras el equipo comandado por Steve Nielsen soluciona estos inconvenientes de forma interna, varias personalidades de la Fórmula 1 e incluso las redes sociales de la propia categoría se mostraron a favor de la maniobra de Colapinto.

Hay que decir que uno de los respaldos que salió a la luz fue el del hijo de Flavio Briatore, Falco. El joven se ha mostrado cercano a Franco desde su llegada a Alpine al darle ‘me gusta’ a una publicación de la Fórmula 1 sobre el adelantamiento del argentino a Gasly, lo que respalda así su decisión de desobedecer a los ingenieros.

image Recordemos que el joven viaja frecuentemente con Briatore en cada uno de los circuitos y, a menudo, se muestra con Colapinto, tanto en el paddock como en potras actividades deportivas.