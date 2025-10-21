Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1: días, horarios y cómo es el circuito

La Fórmula 1 no se toma descanso y este fin de semana Franco Colapinto volverá a las pistas cuando se dispute el Gran Premio de México, que corresponde a la 20ª fecha del campeonato y que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Las acciones darán inicio este viernes con las prácticas libres 1 y 2. La primera sesión de entrenamiento será de 15:30 a 16:30 (hora de Argentina), mientras que la siguiente será entre las 19 y las 20.
Luego, en la jornada del sábado se disputará la práctica libre 3 a las 14:30, en la que los pilotos ultimarán detalles en sus monoplazas de cara a la clasificación, que está programada para las 18. Por último, a las 17 comenzará la carrera del GP de México.
Recordemos que el Campeonato de Pilotos se encuentra al rojo vivo, con el australiano Oscar Piastri (McLaren) liderando con 346 puntos, que le saca 14 a su compañero de equipo, el británico Lando Norris. Un poco más abajo, en el tercer lugar, aparece el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con el triunfo en tres de las últimas cuatro carreras y se colocó a solo 40 unidades de Piastri.
Colapinto, por su parte, es el único piloto de la parrilla en actividad que no pudo lograr puntos en la temporada a bordo de su Alpine, el peor coche de la temporada, y buscará sumar por primera vez este fin de semana.
El autódromo mexicano albergó a la Fórmula 1 por primera vez en 1962 para una carrera no relacionada con el campeonato, y regresaron al año siguiente para un Gran Premio de verdad. Jim Clark ganó la carrera de 1963, mientras que durante los años siguientes, el ambiente festivo de México lo convirtió en el tradicional cierre de temporada de la Fórmula 1. Tras años de ausencia, México regresó al calendario de la F1 en 2015.
Hay que decir que el Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia inolvidable. La pista aún conserva en gran medida el trazado del circuito original de 1959, con la principal diferencia de que la espectacular curva peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo una atípica vista en la categoría.
Viernes 24 de octubre
Sábado 25 de octubre
Domingo 26 de octubre