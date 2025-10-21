Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1: días, horarios y cómo es el circuito

El piloto argentino regresará a las pistas este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en el marco del Gran Premio de México.

La Fórmula 1 no se toma descanso y este fin de semana Franco Colapinto volverá a las pistas cuando se dispute el Gran Premio de México, que corresponde a la 20ª fecha del campeonato y que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las acciones darán inicio este viernes con las prácticas libres 1 y 2. La primera sesión de entrenamiento será de 15:30 a 16:30 (hora de Argentina), mientras que la siguiente será entre las 19 y las 20.

BWT uno Franco Colapinto, piloto de Alpine. Gentileza Luego, en la jornada del sábado se disputará la práctica libre 3 a las 14:30, en la que los pilotos ultimarán detalles en sus monoplazas de cara a la clasificación, que está programada para las 18. Por último, a las 17 comenzará la carrera del GP de México.

Recordemos que el Campeonato de Pilotos se encuentra al rojo vivo, con el australiano Oscar Piastri (McLaren) liderando con 346 puntos, que le saca 14 a su compañero de equipo, el británico Lando Norris. Un poco más abajo, en el tercer lugar, aparece el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con el triunfo en tres de las últimas cuatro carreras y se colocó a solo 40 unidades de Piastri.

Diseño sin título (25) Max Verstappen se quedó con el GP de Estados Unidos. EFE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Colapinto, por su parte, es el único piloto de la parrilla en actividad que no pudo lograr puntos en la temporada a bordo de su Alpine, el peor coche de la temporada, y buscará sumar por primera vez este fin de semana.