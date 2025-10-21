21 de octubre de 2025 - 14:11

¿Colapinto confirmado para 2026? La Fórmula 1 tiene previsto un contundente anuncio para mañana

La máxima categoría del automovilismo tiene preparado un comunicado para mañana que podría estar relacionado con el futuro de Colapinto.

Lo cierto es que esta decisión fue criticada por Alpine, pero muy festejada por el mundo del automovilismo, dando una grata sensación de continuidad en la F1. A pesar de que aún no hay confirmaciones oficiales, se supo que el futuro del argentino podría conocerse mañana mismo.

“Mañana es un día de novedades: la F1 tiene un pedido de fecha para anuncio. Eso se pide. Si vos queres hacer un anuncio, lo tenes que pedir y te ponen en agenda. Hay uno hecho para mañana. Mañana la F1 tiene un anuncio”, aseguró Leo Regueira en Carburando Radio, aclarando que esto no necesariamente sea un pedido del propio Alpine, pero existen ciertos indicios que darían a entender este tan esperado anuncio.

El primero de ellos está relacionado con una elucubración de los propios fans del pilarense, quienes detectaron una especie de mensaje oculto en la última publicidad protagonizada por el piloto, donde su tiempo de vuelta fue 1:22:10 y que las iniciales de los nombres "son un anagrama de FIRMA".

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

  • Practicas libres 1: 15:30 - 16:30
  • Practicas libres 2: 19:00 - 20:00

Sábado 25 de octubre

  • Practicas libres 3: 14:30 - 15:30
  • Clasificación: 18:00 - 19:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00
