28 de enero de 2026 - 12:56

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: un refugio rural que es ícono del folclore

Lejos del ritmo urbano, el cantante folclórico eligió vivir en una extensa propiedad rodeada de naturaleza y tradiciones.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

Por Agustín Zamora

Alejado de la ciudad, el Chaqueño Palavecino construyó un refugio que refleja su identidad y sus raíces. Se trata de casa en una finca ubicada en Rosario de Lerma, donde conviven el confort, la vida rural y espacios pensados para el encuentro, como una bodega propia y un restaurante privado que forman parte de una propiedad tan imponente como simbólica.

Según se conoció, la propiedad está rodeada de naturaleza y cuenta con una huerta propia, donde se cultivan distintos productos frescos como papas, ajos, cebollas, zapallos y tomates. Este entorno agrícola le permite tener un vínculo directo con el paisaje salteño.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

Uno de los rincones más emblemáticos de la propiedad del cantante es el quincho, construido en cemento y madera, con una parrilla que se convierte en el punto de encuentro para sus seres queridos.

La finca del cantante también cuenta con una pileta y juegos infantiles, lo que la convierte en un espacio ideal para disfrutar del aire libre. La amplitud del terreno permite realizar actividades recreativas como caminatas, paseos en bicicleta y momentos de descanso junto a la gran cantidad de árboles y plantas que adornan la residencia.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene un restaurante y un museo dentro de su casa

Dentro del predio funciona un restaurante llamado "El Patio del Chaqueño”, que es un espacio íntimo que ofrece comidas típicas y que fue pensado para compartir gastronomía regional en un ambiente familiar mientras se disfruta de música en vivo. En las inmediaciones, se encuentra una bodega artesanal que complementa la experiencia culinaria.

Por su parte, la casa del artista cuenta con un museo que guarda objetos y recuerdos de su extensa trayectoria artística. Funciona como testimonio de una vida dedicada al folklore y a la cultura popular, con regalos, fotografías y elementos que marcaron distintos momentos de su carrera. Según se conoció, también tiene un espacio especial para el fútbol, donde se pueden ver camisetas firmadas.

Además, hay un estudio de grabación dentro de la propiedad, lo que permite continuar con la producción musical sin salir del entorno natural que lo rodea. Esta integración entre vida personal y profesional convierte a la finca en un lugar único, donde la creación artística convive con la tranquilidad de Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

