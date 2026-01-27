Expulsan al Chaqueño Palavecino de la Asociación Raíces Criollas tras su presentación junto a Milei

La Asociación Federal de Raíces Criollas anunció la expulsión definitiva del reconocido cantante Chaqueño Palavecino tras su reciente aparición pública en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María .

La entidad tomó esta drástica medida tras el revuelo provocado por la participación del artista en el escenario junto al presidente Javier Milei ante miles de personas. Según el documento oficial de la institución, el contexto político y las expresiones asociadas a ese episodio no representan los valores históricos, culturales y sociales que la asociación defiende desde hace más de medio siglo.

El conflicto se originó cuando Milei asistió como invitado al festival cordobés y fue recibido con una ovación por parte del público. Durante el show de Palavecino, el mandatario solicitó desde la platea la interpretación del clásico “Amor salvaje” , lo que derivó en que el artista lo invitara a subir al escenario para cantar juntos .

Este gesto, acompañado por mensajes de bienvenida en pantalla, tuvo una fuerte carga simbólica, considerando que Córdoba fue una de las provincias con mayor respaldo electoral para el actual gobierno.

Sin embargo, para la asociación, la actitud del mítico compositor fue considerada “imperdonable” y totalmente opuesta a los principios fundacionales que describen como la “esencia criolla” .

Desde la organización señalaron que el folklore debe consolidarse como una expresión del pueblo, de la solidaridad y de la justicia social, manteniendo un vínculo inquebrantable con las luchas sociales y alejado de los espacios de poder político. “Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, sentenciaron las autoridades de la entidad.

La expulsión del Chaqueño Palavecino ocurre en un clima de intensa discusión por las políticas culturales del Gobierno nacional, que incluyen el recorte de financiamiento a áreas como el cine y la degradación del Ministerio de Cultura a secretaría.

Este hecho no solo marca un capítulo inédito en la historia de la música popular argentina, sino que obliga a repensar los límites entre el arte y la política, planteando si el artista debe alinearse con los valores de las instituciones que lo representan o si posee libertad absoluta de acción.