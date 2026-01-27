27 de enero de 2026 - 21:25

Expulsan al Chaqueño Palavecino de la Asociación Raíces Criollas tras su presentación junto a Milei

La Asociación oficializó la desvinculación definitiva del artista, argumentando que su cercanía con el mandatario en Jesús María contradice los valores históricos que la entidad defiende.

En el marco del tour de la gratitud Javier Milei estuvo semanas atrás en el escenario del festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino.

En el marco del "tour de la gratitud" Javier Milei estuvo semanas atrás en el escenario del festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Asociación Federal de Raíces Criollas anunció la expulsión definitiva del reconocido cantante Chaqueño Palavecino tras su reciente aparición pública en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

Leé además

el chaqueno palavecino canta hoy en junin tras el episodio con milei: horario, precios y por donde verlo

El Chaqueño Palavecino canta hoy en Junín tras el episodio con Milei: horario, precios y por dónde verlo

Por Andrés Aguilera
El Chaqueño Palavecino le respondió a Jorge Rial, tras las críticas por subir a Javier MIlei al escenario.

El Chaqueño Palavecino respondió a Rial si cobró por cantar con Milei en Jesús María: "Absolutamente..."

Por Redacción Espectáculos

La entidad tomó esta drástica medida tras el revuelo provocado por la participación del artista en el escenario junto al presidente Javier Milei ante miles de personas. Según el documento oficial de la institución, el contexto político y las expresiones asociadas a ese episodio no representan los valores históricos, culturales y sociales que la asociación defiende desde hace más de medio siglo.

El conflicto se originó cuando Milei asistió como invitado al festival cordobés y fue recibido con una ovación por parte del público. Durante el show de Palavecino, el mandatario solicitó desde la platea la interpretación del clásico “Amor salvaje”, lo que derivó en que el artista lo invitara a subir al escenario para cantar juntos.

Este gesto, acompañado por mensajes de bienvenida en pantalla, tuvo una fuerte carga simbólica, considerando que Córdoba fue una de las provincias con mayor respaldo electoral para el actual gobierno.

Sin embargo, para la asociación, la actitud del mítico compositor fue considerada “imperdonable” y totalmente opuesta a los principios fundacionales que describen como la “esencia criolla”.

Desde la organización señalaron que el folklore debe consolidarse como una expresión del pueblo, de la solidaridad y de la justicia social, manteniendo un vínculo inquebrantable con las luchas sociales y alejado de los espacios de poder político. “Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, sentenciaron las autoridades de la entidad.

La expulsión del Chaqueño Palavecino ocurre en un clima de intensa discusión por las políticas culturales del Gobierno nacional, que incluyen el recorte de financiamiento a áreas como el cine y la degradación del Ministerio de Cultura a secretaría.

Este hecho no solo marca un capítulo inédito en la historia de la música popular argentina, sino que obliga a repensar los límites entre el arte y la política, planteando si el artista debe alinearse con los valores de las instituciones que lo representan o si posee libertad absoluta de acción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el marco del tour de la gratitud Javier Milei estuvo semanas atrás en el escenario del festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino.

Jesús María: Javier Milei cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino

Por Redacción Espectáculos
Mal momento de Karina Mazzocco, Foto: Captura de pantalla

Karina Mazzocco denunció amenazas de muerte y relató el drama que ha vivido: "Indescriptible"

Por Redacción Espectáculos
Al considerarse una situación e gran riesgo, piden la detención inmediata de Luis Cavanagh.

Piden la detención de la ex pareja de Romina Gaetani, denunciado por violencia de género

Por Redacción Espectáculos
Natalie Portman dejó la rivalidad atrás y elogió la película de Dolores Fonzi. 

Natalie Portman elogió a la película Belén y las redes recordaron su enfrentamiento con Dolores Fonzi

Por Redacción Espectáculos