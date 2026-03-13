Un actor no podrá asistir a los Oscar luego de que Estados Unidos le negara la visa

El próximo domingo 15 de marzo se celebrará la 98° edición de los premios Oscar , la ceremonia más importante de la industria del cine. Una de las categorías más destacadas es la de Mejor Película Internacional, que distingue a las películas de no habla inglesa estrenadas en el último año.

Fue ignorada por el Oscar pero es una de las mejores películas del año y ahora llega al streaming

Una de las nominadas en esta edición es "La voz de Hind Rajab", película de Túnez que cuenta una desgarradora historia ambientada en la Franja de Gaza durante el conflicto armado de 2024.

Uno de los actores principales de la cinta es Motaz Malhees , quien estaba invitado a participar de los premios debido a la nominación de la película. Sin embargo, a tan sólo dos días del evento, el actor comunicó que no podrá asistir a la ceremonia de los Oscar tras rechazarle la visa para entrar a Estados Unidos .

Motaz Malhees hizo un descargo en su cuenta de Instagram y contó los motivos por los cuales no podrá acudir a los premios Oscar junto al resto del elenco y equipo de la película.

“ Faltan tres días para los Oscar. Nuestra película está nominada a un premio de la Academia y tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar. Pero no podré asistir" , comenzó diciendo

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Luego, el actor denunció que no tiene permitido entrar a Estados Unidos debido a su ciudadanía palestina y dio un mensaje de repudio a las nuevas medidas de inmigración en Estados Unidos. "Duele, pero esta es la verdad: se puede bloquear un pasaporte, pero no se puede silenciar una voz. Soy palestino y me mantengo firme con orgullo y dignidad. Mi espíritu estará con La voz de Hind Rajab esa noche”, expresó.

El ingreso de palestinos a Estados Unidos

En diciembre de 2025, el gobierno de Donald Trump prohibió la entrada de ciudadanos de diferentes países, entre ellos, Palestina. Los argumentos que brindó el Gobierno para estas restricciones tenían que ver con la imposibilidad de verificar la autenticidad de la documentación migratoria y la debilidad institucional de las regiones bajo jurisdicción de Palestina.

Además, señalaron que la presencia de grupos armados terroristas en la zona volvía inviables los chequeos de documentos, antecedentes y motivos de la estadía en territorio estadounidense.