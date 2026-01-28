La China Suárez se hizo un tratamiento estético que revela que posee una inesperada condición

En las últimas horas, se supo que la actriz se hizo un nuevo retoque estético que generó revuelo en las redes sociales.

La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

La China Suárez se encuentra en Turquía junto a Mauro Icardi mientras él cumple con sus compromisos como jugador del Galatasaray. Sin embargo, días atrás sorprendió en las redes sociales al compartir una foto en un centro de implantes capilares, dando a entender que estaría perdiendo cabello.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a analizar los cambios en la actriz de 33 años, y notaron que se habría borrado una cicatriz que tenía en la frente. Esto generó un enorme revuelo entre los usuarios, que no dudaron en opinar acerca del retoque que se habría hecho y sus posibles problemas de calvicie.

"¿La Tati ya se está quedando pelada?", "Va a terminar momificada", "No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared", "Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi", "El estrés está haciendo estragos en su cabeza", fueron algunos de los comentarios en X acerca de la China.

Qué dijo Moria Casán sobre la China Suárez En medio del escándalo por el reciente retoque estético, Moria Casán se sumó a la conversación y recordó el momento en que entrevistó a la China a fines del año pasado. Todo surgió después de las declaraciones de Wanda Nara sobre el “aroma” de la actriz, que generaron una ola de especulaciones en las redes.