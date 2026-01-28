28 de enero de 2026 - 09:37

La China Suárez se hizo un tratamiento estético que revela que posee una inesperada condición

En las últimas horas, se supo que la actriz se hizo un nuevo retoque estético que generó revuelo en las redes sociales.

La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Gastón Dalmau se separó de su novio español.

Se separaron Gastón Dalmau y su novio: los detalles sobre la ruptura y la decisión más difícil

Por Agustín Zamora
Un mendocino respaldó a Milei frente al Teatro Roxy: “Sí, vuelve la cultura del trabajo”.

Fan de Milei aseguró que le va tan bien que tiene tres trabajos: "Quieren que le llegue todo arriba"

Por Redacción

De inmediato, sus seguidores comenzaron a analizar los cambios en la actriz de 33 años, y notaron que se habría borrado una cicatriz que tenía en la frente. Esto generó un enorme revuelo entre los usuarios, que no dudaron en opinar acerca del retoque que se habría hecho y sus posibles problemas de calvicie.

China Suárez
La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

China Suárez
La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

La China Suárez se hizo un retoque estético para la perdida de cabello.

“¿La Tati ya se está quedando pelada?”, “Va a terminar momificada”, “No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared”, “Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi”, “El estrés está haciendo estragos en su cabeza”, fueron algunos de los comentarios en X acerca de la China.

En su programa La mañana con Moria (El Trece), la diva lanzó: “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mauro Icardi criticó nuevamente a Wanda Nara.

Mauro Icardi se hartó de Wanda Nara y reveló a qué huele la China Suárez: "Los olores..."

Por Agustín Zamora
Qué dijo rusherking sobre el auto que le regaló a La China Suárez.

Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a La China Suárez: "Fue un quilombo"

Por Redacción Espectáculos
¿una tercera en discordia?: la supuesta amante de mauro icardi lo acuso de psicopata

¿Una tercera en discordia?: la supuesta amante de Mauro Icardi lo acusó de "psicópata"

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones.

"Nunca serás familia": Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y ella expuso nuevos chats

Por Redacción Espectáculos