La China Suárez se hizo un tratamiento estético que revela que posee una inesperada condición

De inmediato, sus seguidores comenzaron a analizar los cambios en la actriz de 33 años, y notaron que se habría borrado una cicatriz que tenía en la frente. Esto generó un enorme revuelo entre los usuarios, que no dudaron en opinar acerca del retoque que se habría hecho y sus posibles problemas de calvicie.
“¿La Tati ya se está quedando pelada?”, “Va a terminar momificada”, “No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared”, “Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi”, “El estrés está haciendo estragos en su cabeza”, fueron algunos de los comentarios en X acerca de la China.
En su programa La mañana con Moria (El Trece), la diva lanzó: “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?”.