Wanda Nara habló de su vínculo con Mauro Icardi y explicó por qué borró una respuesta en sus redes

Wanda Nara respondió el martes por la tarde preguntas de sus seguidores en Instagram, fue consultada por el cumpleaños número 11 de su hija mayor y confirmó que Mauro Icardi no la había llamado, explicó luego por qué borró esa respuesta y detalló cómo es hoy la relación con el futbolista.

Wanda Nara Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana. web La respuesta de Wanda Nara La empresaria contó que la respuesta que había publicado fue eliminada por una decisión personal vinculada a su estado de ánimo y a la forma en que atraviesa este momento. “Sí, la verdad que cuando podemos, tratamos de hablar, yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi, ¿no? El tiempo cura todo”, expresó al referirse al vínculo actual con Icardi. En ese mismo sentido, agregó una reflexión directa: “Y a veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue’. Con cosas que quedamos enroscados”.

Embed DURÍSIMA RESPUESTA DE ICARDI A WANDA



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/epzFQX9E6n — América TV (@AmericaTV) January 21, 2026 Al explicar por qué borró la historia de Instagram, “De hecho, ya había subido una historia del regalo de mi hija, después lo borré porque dije ‘Quiero estar como en un momento donde me permito hacer chistes’”, señaló, dejando en claro que intenta correrse de la exposición constante del conflicto.

La convivencia de Mauro Icardi y la China Suárez Durante la entrevista, también se refirió a la convivencia de Icardi con los hijos de la China Suárez y marcó diferencias con su propia forma de vivir. “Chapeau, vos viviendo con chicos siempre. Yo en ese sentido soy como un poco más egoísta, más que pienso en mí. No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa. Me sobra un cuarto y me lo hago vestidor”, afirmó.

Wanda Nara Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles. web Sobre el contacto entre el delantero del Galatasaray y sus hijas, Wanda fue categórica. “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre”, aseguró, y remarcó que ese accionar quedó registrado. “Eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está”, agregó.