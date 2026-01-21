Wanda Nara habló de su vínculo con Mauro Icardi y explicó por qué borró una respuesta en sus redes

La empresaria contó que la respuesta que había publicado fue eliminada por una decisión personal vinculada a su estado de ánimo y a la forma en que atraviesa este momento. “Sí, la verdad que cuando podemos, tratamos de hablar, yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi, ¿no? El tiempo cura todo”, expresó al referirse al vínculo actual con Icardi. En ese mismo sentido, agregó una reflexión directa: “Y a veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue’. Con cosas que quedamos enroscados”.
Al explicar por qué borró la historia de Instagram, “De hecho, ya había subido una historia del regalo de mi hija, después lo borré porque dije ‘Quiero estar como en un momento donde me permito hacer chistes’”, señaló, dejando en claro que intenta correrse de la exposición constante del conflicto.
Durante la entrevista, también se refirió a la convivencia de Icardi con los hijos de la China Suárez y marcó diferencias con su propia forma de vivir. “Chapeau, vos viviendo con chicos siempre. Yo en ese sentido soy como un poco más egoísta, más que pienso en mí. No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa. Me sobra un cuarto y me lo hago vestidor”, afirmó.
Sobre el contacto entre el delantero del Galatasaray y sus hijas, Wanda fue categórica. “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre”, aseguró, y remarcó que ese accionar quedó registrado. “Eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está”, agregó.
La conductora también habló del impacto emocional que la separación tuvo en sus hijas y del acompañamiento profesional que buscaron. “Yo pedía a gritos una terapia. Por suerte ahora la tienen. Y nada, y todo se soluciona. El tiempo cura todo”, expresó. Además, describió el proceso de adaptación familiar: “Nosotros éramos una familia muy unida. Yo soy muy del clan para todos lados y, de repente, el clan mío sigue intacto, pero bueno, falta una persona y a la vez vive con otra gente”.