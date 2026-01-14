14 de enero de 2026 - 10:43

Wanda Nara le hizo una picante propuesta a Rusherking luego de preguntarle por la China Suárez

La conductora aprovechó que tenía en las cocinas al ex de la China Suárez y no tardó en proponerle hacer un viaje juntos.

wanda y rusherking
Por Redacción Espectáculos

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a transformarse en escenario de un momento tan inesperado como picante. Esta vez, la protagonista fue Wanda Nara, quien aprovechó la llegada de Rusherking al repechaje para lanzar una pregunta incómoda y una propuesta que rápidamente se volvió viral.

Rusherking se sumó al repechaje de Masterchef

El cantante santiagueño ingresó al reality en reemplazo de Jorge “El Roña” Castro, con la ilusión de avanzar en una etapa decisiva que permite a algunos eliminados regresar a la competencia.

Sin embargo, su desembarco no pasó inadvertido y derivó en un intercambio que mezcló ironía, pasado sentimental y humor incómodo.

Embed - El incómodo cruce de Wanda Nara y Rusherking - Masterchef Celebrity

Sin rodeos, Wanda fue directa al punto y puso sobre la mesa un tema sensible. “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”, lanzó, en clara referencia al vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi. La pregunta tomó por sorpresa a Rusherking, que intentó esquivar el conflicto sin perder la sonrisa.

“La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí”, respondió el músico, con un tono diplomático que evidenció cierta incomodidad frente a las cámaras.

Wanda Nara le propuso a Rusherking viajar a Turquía

Lejos de retroceder, Wanda decidió avanzar un paso más y sorprendió con una propuesta tan inesperada como provocadora. “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”, disparó, en alusión a los objetos personales que aún conserva en ese país. Para sorpresa de todos, Rusherking recogió el guante y contestó con humor: “Te acompaño si querés, te segundeo”.

wanda nara

El intercambio continuó con un tono más distendido. Wanda confesó que dejó numerosas pertenencias de valor en Turquía y se mostró decidida a desprenderse de ellas.

“Me encanta, sos re buen amigo… No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia, vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente”, expresó.

Por su parte, el cantante aclaró que su equipaje en ese país es mínimo y buscó ponerle un cierre elegante a la situación. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato”, dijo en su entrevista personal.

