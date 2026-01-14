Wanda Nara le hizo una picante propuesta a Rusherking luego de preguntarle por la China Suárez

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a transformarse en escenario de un momento tan inesperado como picante. Esta vez, la protagonista fue Wanda Nara , quien aprovechó la llegada de Rusherking al repechaje para lanzar una pregunta incómoda y una propuesta que rápidamente se volvió viral.

El Turco Husaín no se guardó nada y cruzó a Yanina Latorre: "Salgo al cruce"

El cantante santiagueño ingresó al reality en reemplazo de Jorge “El Roña” Castro , con la ilusión de avanzar en una etapa decisiva que permite a algunos eliminados regresar a la competencia.

Sin embargo, su desembarco no pasó inadvertido y derivó en un intercambio que mezcló ironía, pasado sentimental y humor incómodo.

Sin rodeos, Wanda fue directa al punto y puso sobre la mesa un tema sensible. “ ¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex? ”, lanzó, en clara referencia al vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi . La pregunta tomó por sorpresa a Rusherking , que intentó esquivar el conflicto sin perder la sonrisa.

“La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí ”, respondió el músico, con un tono diplomático que evidenció cierta incomodidad frente a las cámaras.

Wanda Nara le propuso a Rusherking viajar a Turquía

Lejos de retroceder, Wanda decidió avanzar un paso más y sorprendió con una propuesta tan inesperada como provocadora. “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”, disparó, en alusión a los objetos personales que aún conserva en ese país. Para sorpresa de todos, Rusherking recogió el guante y contestó con humor: “Te acompaño si querés, te segundeo”.

wanda nara

El intercambio continuó con un tono más distendido. Wanda confesó que dejó numerosas pertenencias de valor en Turquía y se mostró decidida a desprenderse de ellas.

“Me encanta, sos re buen amigo… No sabés las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia, vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente”, expresó.

Por su parte, el cantante aclaró que su equipaje en ese país es mínimo y buscó ponerle un cierre elegante a la situación. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en MasterChef un rato”, dijo en su entrevista personal.