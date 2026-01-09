9 de enero de 2026 - 20:39

Volvió a declararse: el posteo de Mauro Icardi por su aniversario con la China Suárez

El futbolista decidió celebrar el primer aniversario de la pareja con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi.

Por Redacción Espectáculos

Mauro Icardi eligió sus redes sociales para compartir un extenso mensaje dedicado a la China Suárez con motivo del primer aniversario desde que ambos decidieron hacer pública su relación, un romance que comenzó en París en octubre de 2021 y que fue confirmado hace un año en Nordelta, con una imagen tomada en la Casa de los Sueños.

La publicación llegó después de que, en una entrevista reciente con Moria Casán, la pareja ubicara el inicio formal del vínculo el 29 de diciembre de 2024, y volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo.

Mauro Icardi y la China Suárez

El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez

En su texto, el delantero no se limitó a una dedicatoria breve. Construyó un relato íntimo que buscó despejar versiones y mostrar la dimensión emocional del vínculo. “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”, escribió al comienzo, para luego avanzar sobre aquello que, según él, quedó fuera de los flashes: “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”. El tono de sus palabras apuntó a mostrar una relación consolidada.

Ver esta publicación en Instagram

Los conflictos con Wanda Nara

Icardi también agradeció el acompañamiento de su pareja en momentos que no resultaron sencillos. “Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros, incluso cuando no parecía fácil”, señaló, en una referencia directa a los episodios públicos que rodearon el inicio del romance y a los conflictos que mantuvo con Wanda Nara. Sin detenerse en reproches ni en detalles de aquellas situaciones, el futbolista dejó en claro que el presente ocupa ahora el centro de su relato. “Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”, afirmó, marcando una proyección a largo plazo.

China Suárez
La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi.

La declaración avanzó hacia una enumeración de deseos compartidos. “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos”, escribió, antes de sintetizar su postura con una frase que volvió a circular con fuerza: “Mi presente sos vos, y mi futuro también”. El cierre del mensaje reforzó esa idea de continuidad y permanencia. “Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre”, concluyó, etiquetando a la actriz y sumando símbolos que acompañaron el tono romántico de la publicación.

