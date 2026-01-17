Inter Miami inició su pretemporada con Leo Messi como protagonista

El astro argentino volvió a los entrenamientos junto a Rodrigo De Paul y los refuerzos del club, con la mira en la MLS y la Concacaf.

El Inter Miami dejó atrás las vacaciones y retornó a los entrenamientos con Leo y De Paul como protagonistas.

El Inter Miami volvió a los entrenamientos con la mira puesta en defender la MLS y avanzar en la Concacaf, con la ilusión de participar en la próxima Copa Intercontinental. La noticia central: Lionel Messi regresó en excelente estado físico y con un contrato vigente hasta 2028, marcando el ritmo de la pretemporada junto a Rodrigo De Paul y sus compañeros.

En el complejo deportivo del club, los jugadores realizaron los exámenes médicos de rigor y comenzaron los primeros trabajos físicos. Messi y De Paul lucieron relajados y con buena sintonía con el plantel. En sus redes sociales, el astro argentino compartió imágenes de la jornada con un mensaje simple: “PRIMER DÍA. ¡¡Volvimos!!”, acompañado de los elogios de su esposa Antonela Roccuzzo y de la cuenta de la MLS en español: “El GOAT está de regreso”.

image El campeón de la MLS realizó su primera práctica bajo la mirada atenta de su alineador, Javier Mascherano. @InterMiamiCF Bienvenida a los nuevos jugadores Como es costumbre, los refuerzos del club fueron recibidos con la tradicional manteada. Este año, el equipo incorporó a cinco jugadores del Draft (Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel), sumándose a figuras ya conocidas como Dayne St. Clair, Micael, Facundo Mura, Sergio Reguilón y David Ayala. La llegada de estos nombres refuerza la apuesta del club por competir en varias competencias simultáneamente.

image La primera primera práctica del año de las Garzas. @InterMiamiCF Directivos y mercado de pases: Mas y Beckham presentes Jorge Mas, cofundador del club junto a su hermano José, estuvo presente en el regreso al campo y saludó afectuosamente a Messi. Mas confirmó que Tadeo Allende seguirá en el equipo en 2026 y no descartó la incorporación del delantero Germán Berterame, actual jugador de Monterrey: “Es un gran jugador, hay una oferta y veremos cómo se desarrolla en las próximas 24-36 horas”, afirmó. Sobre Baltasar Rodríguez, explicó que su regreso no será posible por restricciones económicas de la MLS.

Reguilón y la emoción de compartir vestuario con Messi Sergio Reguilón expresó su entusiasmo por entrenar junto a Messi: “Es un sueño poder compartir momentos de campo con Leo. La acogida fue espectacular, ni en mis mejores sueños me la imaginaba”. La presencia del argentino se percibe como un factor motivador y de liderazgo dentro del plantel.