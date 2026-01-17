17 de enero de 2026 - 21:53

Inter Miami inició su pretemporada con Leo Messi como protagonista

El astro argentino volvió a los entrenamientos junto a Rodrigo De Paul y los refuerzos del club, con la mira en la MLS y la Concacaf.

El&nbsp;Inter Miami dejó atrás las vacaciones y retornó a los entrenamientos con Leo y De Paul como protagonistas.

El Inter Miami dejó atrás las vacaciones y retornó a los entrenamientos con Leo y De Paul como protagonistas.

Foto:

@InterMiamiCF
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Inter Miami volvió a los entrenamientos con la mira puesta en defender la MLS y avanzar en la Concacaf, con la ilusión de participar en la próxima Copa Intercontinental. La noticia central: Lionel Messi regresó en excelente estado físico y con un contrato vigente hasta 2028, marcando el ritmo de la pretemporada junto a Rodrigo De Paul y sus compañeros.

Leé además

De piloto a piloto, las felicitaciones de Colapinto para Benavides.

Franco Colapinto celebró el histórico Dakar de Luciano Benavides con un emotivo mensaje de orgullo argentino

Por Redacción Deportes
Rugby. El XV de Peñarol último campeón de la Liga de Franquicias de nuestro continente.

Rugby: Las franquicias anunciaron sus planteles y jugarán diez mendocinos esta temporada

Por Gonzalo Tapia

En el complejo deportivo del club, los jugadores realizaron los exámenes médicos de rigor y comenzaron los primeros trabajos físicos. Messi y De Paul lucieron relajados y con buena sintonía con el plantel. En sus redes sociales, el astro argentino compartió imágenes de la jornada con un mensaje simple: “PRIMER DÍA. ¡¡Volvimos!!”, acompañado de los elogios de su esposa Antonela Roccuzzo y de la cuenta de la MLS en español: “El GOAT está de regreso”.

image
El campe&oacute;n de la MLS realiz&oacute; su primera pr&aacute;ctica bajo la mirada atenta de su alineador, Javier Mascherano.&nbsp;

El campeón de la MLS realizó su primera práctica bajo la mirada atenta de su alineador, Javier Mascherano.

Bienvenida a los nuevos jugadores

Como es costumbre, los refuerzos del club fueron recibidos con la tradicional manteada. Este año, el equipo incorporó a cinco jugadores del Draft (Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel), sumándose a figuras ya conocidas como Dayne St. Clair, Micael, Facundo Mura, Sergio Reguilón y David Ayala. La llegada de estos nombres refuerza la apuesta del club por competir en varias competencias simultáneamente.

image
La primera primera pr&aacute;ctica del a&ntilde;o de las Garzas.

La primera primera práctica del año de las Garzas.

Directivos y mercado de pases: Mas y Beckham presentes

Jorge Mas, cofundador del club junto a su hermano José, estuvo presente en el regreso al campo y saludó afectuosamente a Messi. Mas confirmó que Tadeo Allende seguirá en el equipo en 2026 y no descartó la incorporación del delantero Germán Berterame, actual jugador de Monterrey: “Es un gran jugador, hay una oferta y veremos cómo se desarrolla en las próximas 24-36 horas”, afirmó. Sobre Baltasar Rodríguez, explicó que su regreso no será posible por restricciones económicas de la MLS.

Reguilón y la emoción de compartir vestuario con Messi

Sergio Reguilón expresó su entusiasmo por entrenar junto a Messi: “Es un sueño poder compartir momentos de campo con Leo. La acogida fue espectacular, ni en mis mejores sueños me la imaginaba”. La presencia del argentino se percibe como un factor motivador y de liderazgo dentro del plantel.

Amistosos y debut en la MLS

Inter Miami tendrá su primer amistoso de pretemporada el sábado 24 frente a Alianza Lima en Perú, seguido de duelos contra Atlético Nacional y Barcelona de Ecuador. La temporada oficial en la MLS arrancará el sábado 21 de febrero ante Los Ángeles FC, con el objetivo de defender su título y consolidar al club como protagonista en la región.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Kevin Benavides tuvo un gran debut en la categoría de autos. Aquí junto a su hermano, Luciano, que se consagró campeón en motos. 

Argentina brilló en el Dakar 2026: Benavides y Cavigliasso entre los grandes protagonistas

Por Redacción Deportes
Boca Juniors enfrenta a Olimpia en un amistoso de verano

En San Nicolás, Boca Juniors juega su segundo amistoso ante Olimpia de Paraguay

Por Redacción Deportes
huracan de san rafael quiere seguir volando alto ante estudiantes de san luis

Huracán de San Rafael quiere seguir volando alto ante Estudiantes de San Luis

Por Redacción Deportes
Tenis. Francisco Cerúndolo será una de las cartas fuertes que tendrá el team de Argentina en este nuevo Australian Open

Tenis: Nueve argentinos en el Abierto de Australia

Por Gonzalo Tapia