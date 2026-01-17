Rugby: Las franquicias anunciaron sus planteles y jugarán diez mendocinos esta temporada

El Súper Rugby Américas 2026 anunció los planteles las franquicias que disputarán la sexta edición de la competencia. En esta temporada habrá diez jugadores mendocinos en varias franquicias. Este importante torneo arrancará el viernes 21 de febrero.
Este año se suma al torneo del Súper Rugby: Capibaras, que representa a la zona de la región del Litoral
El Súper Rugby Américas 2026 anunció los planteles las franquicias que disputarán la sexta edición de la competencia. En esta temporada habrá diez jugadores mendocinos en varias franquicias. Este importante torneo arrancará el viernes 21 de febrero.
Capibaras, Dogos XV, Tarucas, y Pampas serán los representantes de Argentina, que corresponden a las Uniones de Litoral, Córdoba, Tucumán y la UAR.
Mientras que Uruguay tendrá a Peñarol, último campeón y máximo ganador histórico con tres títulos (2022, 2023 y 2025). A su vez, Yacare XV será el de Paraguay y Selknam lo hará para Chile. En tanto, Cobras representará a Brasil.
Recordemos que la competencia inicia con la fecha uno el viernes 20 de febrero con los partidos entre Dogos Vs. Cobras y Tarucas Vs. Selknam. El sábado 21 de febrero se miden: Yacarés vs. Pampas y Capibaras vs. Peñarol.
Francisco Suárez, Mateo Perillo, Sebastián Dalmao, Joaquín Myzska, Sebastián Pérez, Jesús Porro, Juan Francisco Bessio, Darío Rodríguez, Felipe Aliaga, Manuel Rosmarino, Bautista Cat, Alex Sonneveld, Nicolas Mattson, Guillermo Curuchet, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Manuel Ponte, Ignacio Merli, Pedro Suárez, Alejandro Molinas, Francisco Lawlor, Justo Ferrario, Ícaro Amarillo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Alfonso Perillo, Mateo Acosta, Ignacio Facciolo, Tomás Baca Castex, Santiago Marolda, Juan Francisco Pereira, Nicolás Pittaluga
Forwards: Norman Aguayo, Augusto Böhme, Benjamín Canales, Javier Carrasco, Jorge Delgado, Alfonso Escobar, Baltazar Gurruchaga, Max Kennedy, Fabián Lagos, Salvador Lues, Raimundo Martínez, Joaquín Milesi, Santiago Montagner, Benjamín Moreno, Santiago Pedrero, Alan Pedrol, Clemente Saavedra, Bruno Sáez, Max Schlesinger, Emilio Shea, Martín Sigren, Cristóbal Soto, Ernesto Tchimino, Agustín Toth, Nicolás Triviño, Santiago Valenzuela, Augusto Villanueva.
Backs: Marco Alvano, Rodrigo Araya, Clemente Armstrong, Tom Baguley, Lucas Berti, Sebastián Bianchi, José Tomás Bonilla, Manuel Bustamante, Álvaro Castro, Antonio Corbella, Martín Escobar, Rodrigo Fernández, Cristóbal Game, Matías Garafulic, Nicolás Garafulic, Federico Kennedy, Gonzalo Lara, Felipe Méndez, Lucas Pizarro, Juan Cruz Reyes, Nicolás Saab, Domingo Saavedra, Tomás Salas, Luca Strabucchi, Marcelo Torrealba, Lucas Tulón, Julián Troncoso, Benjamín Videla, Lukas Winkler, Santiago Wood.
Camilo Blasco, Rodolfo Rivadeneira, Cesar Perez, Mateo Gasparotti, Gaston Salvi, Nahuel Kacerosky, Nicolas Toth, Joaquin Dominguez, Agustin Benitez, Lautaro Gonzalez, Jordi Chavez, Ariel Nuñez, Valentino Marciali, Juan Sebriano, Enrique Quinteros, Rodrigo Robadin, Estefano Aranda, Carlos Plate, Gonzalo Del Pazo, Manuel Todaro, Francisco Bareiro, Rafael Bareiro, Juan Mernes, Sebastian Urbieta, Matias Muniagurria, Francisco Gaspes, Gonzalo Bareiro, Juan Gonzalez, Ignacio Vega, Arturo Lopez, Diego Miño, Gianfranco Parodi, Juan Cruz Strada, Facundo Paiva, Joaquin Lamas, Alejandro Heyn, Valentino Quatrocchi, Joaquin Mussi, Ramiro Amarilla, Francisco Calello.
Forwards: Nicolas Alkmin Ferreira, Brendon Alves, Santiago Bonavento, Lautaro Facundo Fanlo, João Guilherme Arraez, Davi Montejano, Facundo Moreno, Henrique Ribeiro Ferreira, João Lucas Marino de Souza, Túlio de Souza de Oliveira, Kegan Smit, Nicholas Sydorowitz, Endy Willian Pinheiro, Helder Bryan Souza Lúcio, Gabriel de Souza Oliveira, Mogomotsi Mokunyane, Maiki Lemes dos Santos, Pedro Henrique Soares Aparecido, Matheus de Souza Claudio, Cleber Dias, Renato Santos da Silva, André Arruda y Adrio de Melo
Backs: Zinedine Booysen, Ashwin Cox, Gustavo Gobeti Bilecki, João do Amaral, Julián Leszczynski, Robson Alves Morais, Lorenzo Massari Temer, Aramis Amador Pellizer Victorica Padilla, Robert Tenório, Daniel Lima, Sergio Luna, Widson Menezes do Nascimento, Tasriq Mynhardt, Rosko Specman, Nicolas de Azevedo Ribeiro, João Gabriel Fonseca Ribeiro y Lucas Tranquez
Forwards: Jeremmy Annand, Ramiro Berardi Calvo, Juan Pedro Bernasconi, Ignacio Bottazzini, Augusto Cabano Wall, Nicolás Cambiasso, Marcos Camerlinckx, Fabrizio Cebrón, Rodrigo Fernández Criado, Ezequiel Gómez Cofre, Tadeo Ledesma Arocena, Francisco Lusarreta, Matías Medrano, Lucas Moresco, Joaquín Pascual Viale, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Tiziano Rocha, Faustino Santarelli, Francisco Sluga, Jerónimo Sorondo, Marcelo Toledo, Valentín Vicente Vidal, Nahuel Zunini
Backs: Nahuel Clausen, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Ignacio Díaz, Bautista Farise, Ramón Fernández, Agustín Fraga, Santino García Mortola, Danilo Ghisolfi, Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Felipe Ledesma, Ramiro Manzo, Lucas Marguery, Santiago Pernas, Valentino Reggiardo, Estanislao Renthel, Federico Serpa, Jerónimo Ulloa, Tobías Wade.
Forwards: Nicolás Revol Pitt, Ezequiel Bustos, Ramiro Iglesias, Baltazar Monforte, Leonel Oviedo, Juan Greising Revol, Valentino Avaca, Nicanor Rins, Octavio Filippa, Galo Fernández, Luca Dugo, Francisco Aguirre, Lautaro Simes, Valentín Gozálvez, Federico Albrisi, Enzo Ocampo, Abraham Elías, Benjamín Vázquez, Augusto Cugnini, Valentín Cabral, Lucio Willington, Aitor Bildosola, Tomás Gómez González, Genaro Fissore, Federico Rolotti, Gastón Garayzabal
Backs: Nicolás Viola, Genaro Podestá, Fabricio Griffo, Constantino Keller, Julián Hernández, Facundo Rodríguez, Manuel Giannantonio, Agustín De Vertiz, Faustino S. Valarolo, Mauricio Kember, Tomás Canedo, Ernesto Giúdice, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim, Facundo Pueyrredón, Bautista Fernández Pugliese, Mateo Sánchez, Manuel Carrara, Luciano Avaca, Mateo Soler
Forwards: Bernardo Lis, Juan Rodríguez, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Martín Vaca, Manuel Cuneo, Ignacio Orsetti, Jorge Onorato, Diego Correa, Pedro Annunziata, Bautista Benavides, Ignacio Gallo, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Juan Huber, Agustín Ponzio, Manuel Bernstein, Basilio Cañas, Felipe Villgarán, Bautista Greñón, Franco Benítez, Franco Marizza, Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Gandini
Backs: Martiniano Aime, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Juan Lovell, Guido Chesini, Francisco Lluch, Bautista Estelles, Santiago Vitola, Mateo Tanoni, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Mateo Baroli, Franco Rosetto, Tomás Sigura, Pietro Crocce, Lautaro Cipriani, Gino Dicapua.
Forwards: Joaquín Aguilar, Luciano Asevedo, José Calderoni, Facundo Cardozo, Tomás Dande, Lorenzo Egea, Benjamín Farías, Benjamín Garrido, Lucas Gug, Raúl Guraiib, Facundo García, Ignacio Lazarte, Franco Marini, Ignacio Marquieguez, Francisco Moreno, Miguel Mukise, Mariano Muntaner, Rodrigo Navarro, Francisco Palazzi, Nicolás Parada Heit, Joaquín Poliche, Mateo Salmoiraghi, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Tomás Vanni, Juan Manuel Vivas
Backs: Ignacio Cerrutti, Tomás Elizalde, Bautista Estofán, Mateo Estofán, Stefano Ferro, Máximo Ledesma, Mateo Macome, Nicolás Macome, Rafael Ogorman, Matías Orlando, Mateo Pasquini, Pablo Pfister, Simón Pfister, Estanislao Pregot, Santiago Saleme, Pedro Coll, y Matías Sauze.