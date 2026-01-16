16 de enero de 2026 - 19:49

Pampas inició su preparación para el Súper Rugby

La escuadra de rugby franquiciado es una de las primeras en iniciar sus trabajos precompetitivos en el predio de Casa Pumas.

Rugby. La franquicia de Pampas empezó sus trabajos precompetitivos con vistas al Súper Rugby América.



Los Andes | Gonzalo Tapia
La escuadra de Pampas, dio el puntapié inicial y comenzó con su pretemporada pensando en el Súper Rugby Américas 2026. Recordemos que esta franquicia, que dirige Juan Leguizamón, debutará como local ante Yacaré XV de Paraguay en Buenos Aires.

El torneo profesional del rugby sudamericano tendrá como novedad la incorporación del conjunto del Litoral, que representará a Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Además, participarán Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Yacare XV (Paraguay) y Cobras (Brasil).

Pampas apuesta a un nuevo ciclo en el Súper Rugby y el objetivo de siempre: lograr su primer título

Los Pampas buscarán ensamblar experiencia y juventud tras varias salidas rumbo al rugby europeo como las de Justo Piccardo, Joaquín Moro o Tomás Rapetti, entre otros.

La llegada de jugadores con recorrido internacional como Santiago Cordero y de perfiles explosivos provenientes del Seven como Agustín Fraga o Tobías Wade le dará al equipo variantes para construir una identidad distinta a la de temporadas anteriores.

Recordemos que este año compiten las siguientes franquicias: Peñarol Rugby, actual campeón; participarán Selknam Rugby (Chile), Cobras Brasil Rugby (Brasil), Yacare XV (Paraguay) y cuatro franquicias del rugby argentino: Dogos XV de Córdoba, Pampas, Tarucas y el debutante Capíbaras.

Las primeras fechas de partidos de rugby

La primera fecha tendrá estos cotejos: Viernes20 de febrero: Dogos XV vs Cobras Brasil Rugby, y Tarucas vs Selknam. Sábado 21 de febrero: Yacare XV vs Pampas y Capibaras XV vs Peñarol Rugby.

La segunda fecha. Viernes 27 de febrero: Peñarol Rugby vs Tarucas. Sábado 28 de febrero: Selknam vs Yacare XV, Capibaras XV vs Cobras Brasil Rugby, y Pampas vs Dogos XV

