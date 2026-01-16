Pampas inició su preparación para el Súper Rugby

La escuadra de Pampas, dio el puntapié inicial y comenzó con su pretemporada pensando en el Súper Rugby Américas 2026. Recordemos que esta franquicia, que dirige Juan Leguizamón, debutará como local ante Yacaré XV de Paraguay en Buenos Aires .

El torneo profesional del rugby sudamericano tendrá como novedad la incorporación del conjunto del Litoral, que representará a Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Además, participarán Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Yacare XV (Paraguay) y Cobras (Brasil).

Pampas apuesta a un nuevo ciclo en el Súper Rugby y el objetivo de siempre: lograr su primer título

Los Pampas buscarán ensamblar experiencia y juventud tras varias salidas rumbo al rugby europeo como las de Justo Piccardo, Joaquín Moro o Tomás Rapetti, entre otros.

La llegada de jugadores con recorrido internacional como Santiago Cordero y de perfiles explosivos provenientes del Seven como Agustín Fraga o Tobías Wade le dará al equipo variantes para construir una identidad distinta a la de temporadas anteriores.

Recordemos que este año compiten las siguientes franquicias: Peñarol Rugby, actual campeón; participarán Selknam Rugby (Chile), Cobras Brasil Rugby (Brasil), Yacare XV (Paraguay) y cuatro franquicias del rugby argentino: Dogos XV de Córdoba, Pampas, Tarucas y el debutante Capíbaras.

Las primeras fechas de partidos de rugby

La primera fecha tendrá estos cotejos: Viernes20 de febrero: Dogos XV vs Cobras Brasil Rugby, y Tarucas vs Selknam. Sábado 21 de febrero: Yacare XV vs Pampas y Capibaras XV vs Peñarol Rugby.

La segunda fecha. Viernes 27 de febrero: Peñarol Rugby vs Tarucas. Sábado 28 de febrero: Selknam vs Yacare XV, Capibaras XV vs Cobras Brasil Rugby, y Pampas vs Dogos XV