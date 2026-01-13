Rugby: Rivales y horarios de Los Pumas para la tercera fecha del Circuito Mundial

Argentina tendrá como rivales en el campeonato de rugby reducido a Francia, Nueva Zelanda y Australia

Rugby. El equipo nacional de la especialidad reducida ganó el seven de Mar del Plata y ahora se apronta para viajar a Singapur.

El equipo de Argentina en la modalidad Seven, conoció sus rivales y horarios para la tercera fecha del Circuito Mundial de Rugby reducido, que se disputará en Singapur. Desde SVNS confirmaron los horarios que tendrá el torneo, que se disputará en Singapur.

La próxima parada para el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora tendrá lugar durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero en tierras asiáticas, donde formará parte del Grupo B junto a Francia, Nueva Zelanda y Australia.

Los Pumas 7's debutarán en la madrugada del sábado frente a los Aussies a las 01:10 (horario Argentina). A su vez, el segundo compromiso será ante los neozelandeses a las 04:36 (horario Argentina), mientras que cerrarán la fase de grupos contra Les Bleus a las 08:02 del mismo día (horario Argentina).