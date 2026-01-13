13 de enero de 2026 - 21:46

Rugby: Rivales y horarios de Los Pumas para la tercera fecha del Circuito Mundial

Argentina tendrá como rivales en el campeonato de rugby reducido a Francia, Nueva Zelanda y Australia

Rugby. El equipo nacional de la especialidad reducida ganó el seven de Mar del Plata y ahora se apronta para viajar a Singapur.

Rugby. El equipo nacional de la especialidad reducida ganó el seven de Mar del Plata y ahora se apronta para viajar a Singapur.

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Rugby. Santiago Gómez Cora, entrenador de Argentina siete

Argentina Siete con el oro en el seven de Rugby Mar del Plata

Por Redacción Deportes
Santiago Rodríguez, nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima continúa cerrando refuerzos para la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci

El equipo de Argentina en la modalidad Seven, conoció sus rivales y horarios para la tercera fecha del Circuito Mundial de Rugby reducido, que se disputará en Singapur. Desde SVNS confirmaron los horarios que tendrá el torneo, que se disputará en Singapur.

Los Pumas 7's debutarán en la madrugada del sábado frente a los Aussies a las 01:10 (horario Argentina). A su vez, el segundo compromiso será ante los neozelandeses a las 04:36 (horario Argentina), mientras que cerrarán la fase de grupos contra Les Bleus a las 08:02 del mismo día (horario Argentina).

¿Y después que sigue para Argentina?

En caso de clasifica a las semifinales por el Oro, volverán a jugar en la madrugada del domingo a las 03:52 o a las 04:14. Por su parte llegaran a terminar en tercer o cuarto lugar de su zona, jugarán las semifinales por el quinto puesto a las 01:44 o 02:06.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juan Bautista Dadín podría jugar en Independiente Rivadavia

En silencio, Independiente Rivadavia negocia por un prometedor juvenil de River Plate

Por Emanuel Cenci
mauro icardi erro dos penales en turquia, y es viral por su reaccion

Mauro Icardi erró dos penales en Turquía, y es viral por su reacción

Por Redacción Deportes
Miguel Merentiel seguirá desde el arranque, debido a la baja por lesión de Cavani

Boca Juniors comenzará el año ante Millonarios con fuertes bajas en su formación

Renzo Saravia, buscado por el Rojo 

Independiente de Avellaneda negocia con un futbolista muy querido en Racing Club

Por Redacción Deportes