Mauro Icardi erró dos penales en Turquía, y es viral por su reacción

El delantero marró dos penas máximas consecutivas en el triunfo del Galatasaray por la Copa de Turquía

En lo futbolístico, Mauro Icardi suele ser noticia por su gran capacidad goleadora, que le ha permitido anotar decenas de tantos y convertirse en ídolo y referente en su estadía en el Galatasaray de Turquía. Sin embargo, esta ocasión la suerte le fue esquiva.

En el marco de la Copa de Turquía, el conjunto que cuenta con el argentino visitó a Fethiyespor, y triunfó por 2 a 1 gracias a los goles convertidos en el complemento por Abdülkerim Bardakci, y Arda Ylmaz. Sobre el cierre, el local descontó a través de Ugur Ayham pero no le alcanzó para forzar el alargue. Así, uno de los gigantes de la región pasó de ronda sin problemas.

Mauro Icardi erró dos penales en Turquía: Embed Mauro Icardi FALLÓ DOS PENALES SEGUIDOS en Copa de Turquía con Galatasaray.pic.twitter.com/weVvwUfSGX — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 13, 2026 De todas formas, la noticia más destacada pasó por lo sucedido con el delantero rosarino. Sobre media hora de juego, el árbitro Ayberk Demirba cobró penal para la visita por una clarísima mano del defensor Sahan Akyuz. Icardi se hizo cargo del cobro, pero no pudo vencer la resistencia del arquero Arda Akbulut.

En ese momento de alegría, el VAR llamó al juez del encuentro por invasión durante la ejecución del disparo, y el goleador exInter de Milán tuvo la segunda chance para anotarse en el marcador. Inesperadamente, pateó nuevamente al mismo sector y el portero volvió a lucirse en la estirada.

image Lejos de mostrar fastidio o enojarse, Mauro Icardi quedó plantado en la puerta del área chica y, cuando la pelota se alejó de esa zona, buscó al guardapalos para felicitarlo por su gran intervención.